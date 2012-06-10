اختلافات گذشته در سینما را نادیده بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاح با انجمن سینمایی پلیس و باشگاه خبرنگاران پلیس گفت: من جا دارد از دوستان نیروی انتظامی به دلیل فعالیت‌ها و اقدامات موثری که انجام دادند تشکر کنم ما امروز در آستانه افتتاح باشگاه خبرنگاران پلیس و انجمن سینمایی پلیس هستیم که خود می‌توانند اقدام مهمی در عرصه رسانه و هنر باشد.

وی افزود: در سال 1386 رهبر معظم انقلاب در بحثهای خود به موضع پیوست فرهنگی اشاره کردند. در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنجم این موضوع مطرح و به تصویب رسید. ما هم اکنون در مرحله‌ای هستیم که آیین نامه این موضوع را به صورت اجرایی نوشته‌ایم که باید در بخش مهندسی فرهنگی به تصویب برسد و ابلاغ شود.

حسینی ادامه داد: پیوست فرهنگی باید با توجه به بنیه فرهنگی هر کشور لحاظ شود در این زمینه باید همه دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها به کمک بیایند تا شرایط بهتری را رقم بزنند.

وی با اشاره به افتتاح این دو نهاد عنوان کرد: این اقدام امروز نیروی انتظامی بسیار موثر است و همچنین نگاه فرهنگی هنری ناجا همیشه تحسین برانگیز بوده است ا البته سپاه و ارتش نیز در ساخت فیلم‌ها کمک می‌کنند اما امیدواریم سازمان‌ها بیشتر به کمک سینما بیایند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه بیان کرد: بهتر است در جامعه همیشه آرامش وجود داشته در این زمینه خبرنگاران نقش موثری دارند اما باید توجه کنند که رسانه‌ها و هنرمندان نباید به هر قیمتی کار فرهنگی کنند. انجام چنین کارهایی باید براساس دغدغه و موازین نظام باشد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از فعالیت‌های پلیس ایجاد اعتماد مردم به آنها است. مردم باید بدانند که همیشه افرادی هستند که حافظ امنیت اجتماعی می‌باشند به همین دلیل باید تمام فعالیت‌های پلیس به درستی اطلاع رسانی شود تا ‌آرامش خاطر مردم به وجود آید.

حسینی افزود: با ایجاد باشگاه خبرنگاران پلیس ما یک نهاد تخصصی در این زمینه خواهیم داشت. این موضوع خیلی اهمیت دارد که هر خبرنگاری در حوزه‌ای که کار می‌کند به آن اشراف داشته و متخصص باشد. کسانی که چند واحد خبرنگاری گذرانده‌اند نباید فکر کنند که در هر زمینه‌ای می توانند نظر دهند. قطعاً اگر پلیس خبرنگار ویژه داشته باشد بهتر می‌تواند عمل کند. ما اگر بتوانیم نیروهای زبده تربیت کنیم مشکلات جامعه کمتر می‌شود.

وزیر ارشاد با اشاره به صحبت‌های رهبر انقلاب در ارتباط با سینما گفت: ایشان عنوان کردند که یک فیلم سینمایی در برخی شرایط می‌تواند تاثیر 100 کتاب را داشته باشد. در سفری که به چین داشتیم متوجه شدیم مردم این کشور بیشتر ایران را از طریق فیلم‌های سینمایی می‌شناسند به دلیل تاثیر مهم این هنر هفتم باید به تولیدات سینمایی بیشتر توجه کنیم.

وی ادامه داد: ما در سینما به یک پشتوانه فکری محکمی نیاز داریم. اگر فیلم سینمایی بدون فکر و اندیشه ساخته شود یک کار عبث و بیهوده است. در جشنواره سال گذشته فیلم‌های ارزشی زیادی به نمایش درآمد اما برخی تلاش کردند اخبار منفی در این زمینه منتشر کنند.

حسینی عنوان کرد:‌ در همین سفر چین ما درباره فیلم "راه آبی ابریشم" صحبت کردیم و عنوان شد که این فیلم به ارتباط تاریخی دو کشور می پردازد. آنها نیز درخواست داشتند که در اسرع وقت این فیلم را برای نمایش به آنها ارایه کنیم.

وی تاکید کرد: ما از ابتدا تلاش کردیم در خدمت نویسندگان و اهالی هنر باشیم در همین راستا به دنبال همگرایی و وفاق هستیم. قطعاً‌ تشتت را دنبال نمی کنیم. ما شورای عالی سینما را تشکیل دادیم تا مسئولین امر به مساله هنر بیشتر توجه کنند و در جریان مشکلات آن قرار بگیرند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در شورای عالی سینما درباره بحث قانونی کردن صنوف صحبت کردیم دوستان باید اساسنامه‌ای را با کمک یکدیگر بنویسند تا در شورای عالی تایید شود و ما نیز به عنوان ناظر بر فعالیت‌های آنها نظارت کنیم. به هر حال اختلاف در هر جمعی وجود داد. گذشته‌ها را باید نادیده بگیریم و براساس قانون و مقررات خدمت کنیم.