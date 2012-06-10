فعالیت هشت هزار هنرمند صنایع دستی در قم

مهدی نصر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نزدیک به هشت هزار هنرمند در زمینه صنایع دستی در قم در مشغول به فعالیت هستند.



وی در ادامه افزود: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان همواره تلاش دارد تا بسترهای حمایتی لازم را برای هنرمندان استان فراهم کند.



معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم اضافه کرد: ارائه خدمات بیمه، تسهیلات بودجه ای و ارائه مواد اولیه و ابزار رایگان به هنرمندان شاخص از دیگر حمایت های این سازمان در قم استان است.



وی درادامه گفت: ما همچنین کارگاه ها و نگارخانه‌هایی را برای فعالیت هنرمندان ایجاد کرده ایم تا این افراد بتوانند در فضایی مناسب فعالیت‌های هنری خود را انجام دهند.



نصر اصفهانی با اشاره به افتتاح موزه صنایع دستی استان به منظور معرفی آثار هنرمندان و حضور مستقیم آنها در بستری مناسب، اظهار داشت: ارائه وام و ایجاد کارگاه‌های خانگی برای گسترش فعالیت‌های هنرمندان از دیگر اقدامات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان است.



وی ضمن بیان استقبال مناسب ازغرفه استان در نمایشگاه کشوری صنایع دستی تهران، تأکید کرد: هنرمندان قمی بر اساس شاخص‌هایی نظیرتوجه به هنربومی، معرفی فرهنگ استان و به دست آوردن بازار هدف، به عنوان نمایندگان استان در نمایشگاه کشوری صنایع دستی انتخاب شده‌اند.



وی در پایان تأکید کرد: معظل مهم ما این است که تعداد رشته‌های هنری موجود در استان زیاد اما تعداد هنرمندان در رشته‌ها کم است و در واقع صنایع دستی استان دارای تنوع زیاد اما تکثر کم است.