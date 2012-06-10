مهلت 24 ساعته استاندار برای قطع استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه شازند

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد ظهر روز یکشنبه در کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک افزود: در صورت ادامه این روند دستور تعطیلی این نیروگاه را می دهیم چرا که در دولت مصوب شده است که این نیروگاه صد در صد از گاز استفاده کند.

وی با تاکید بر اینکه استفاده نیروگاه از سوخت مازوت هیچ توجیه قانونی ندارد و سلامت هوای اراک و مردم را به خطر می اندازد تصریح کرد: الان فصل تابستان است و مشکلی برای استفاده از گاز وجود ندارد و قرار نیست مردم اراک پاسخ مسائل و مشکلات وزارت نفت را بدهند.

استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای فیلتراسیون در شرکت آلومینیوم ایران خبر داد و خاطرنشان کرد: در 17 خرداد ماه توسط کمیته نظارتی، فیلتراسیون آغاز شده است و با نصب دودکش برخی از آلایندگی این کارخانه کاهش می یابد.

وی اضافه کرد: بازسازی دیگ های آلومینیوم نیز شروع شده است و به زودی آندسازی نیز از محل فعلی منتقل می شود.

وی ادامه داد: شهر اراک جزو هشت شهر آلوده کشور است و لذا باید برای کاهش آلودگی هوای اراک اقدام کرد و کارخانه های صنعتی در خارج از شعاع 30 کیلومتری حریم شهر منتقل شوند؛ لذا باید بستر انتقال شرکت های صنعتی که هوای اراک را آلوده می کنند به شهرک صنعتی خیرآباد فراهم شود.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی نیز بزرگ ترین سرمایه را انسان سالم و محیط زیست سالم دانست و گفت: اقتصاد سبز در جهت افزایش فرصت ها برای کاهش آلودگی هوا و اتلاف انرژی و حفظ اکوسیستم طبیعی زمین است که یکی از محورهای اصلی توسعه نیز محسوب می شود.

امیر انصاری با اشاره به استفاده نیروگاه از سوخت مازوت تصریح کرد: نیروگاه شازند پنج روز است که از این سوخت استفاده می کند.

گفتنی است در این جلسه ساماندهی حریم رودخانه، احیای باغ های کرهرود و پارک سنجان، بازشدن حریم مدرسه در بلوار قدس، طرح عملیاتی ارتفاعات کوه سیبک، انتقال پساب تصفیه خانه، ساماندهی قبور شهدا و مقبره آقانورالدین و تعیین تکلیف زمین کتابخانه بحث و تبادل نظر شد.