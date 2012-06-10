پیگیری ویژه حادثه پارک طالقانی توسط پلیس امنیت

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله شنبه شب اراذل و اوباش به پارک طالقانی و تخریب تعداد زیادی از خودروها و ضرب و شتم مردم حاضر در پارک پلیس امنیت تهران پیگیری موضوع و شناسایی عوامل این حادثه را در دستور کار خود قرار داده است.

به همین منظور تیم ویژه ای از ماموران پلیس امنیت کار شناسایی و دستگیری عوامل حاضر در این حادثه را در دستور کار خود قرار داده اند. تاکنون سرنخ های جدیدی از عوامل حادثه به دست آمده است.

یک منبع آگاه در پلیس تهران با تایید این موضوع به خبرنگار مهر گفت: اخبار منتشر شده در مورد قطعی برق و تقصیر شهرداری در این حادثه کذب محض است. به زودی اخبار جدیدی در رابطه با این حادثه منتشر می شود ضمن اینکه ماموران پلیس در این پارک حضور دارند.