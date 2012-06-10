رئیس جمهور پشتیبان برنامه بلندمدت کتابخانه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اسحاق صلاحی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صبح امروز یکشنبه 21 خرداد در محل دفتر ریاست این سازمان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه که موضوع آن تدوین مدیریت استراتژیک سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اعلام شده بود بود، صلاحی از تدوین برنامه استراتژیک این سازمان برای 13 سال آینده یعنی تا افق برنامه توسعه کشور (1404) خبر داد و ابراز امیدواری کرد، برنامه مذکور تا پایان تیرماه امسال به تصویب هئیت امنای این سازمان برسد.
وی با بیان اینکه «به زودی و نهایتاً تا ماه آینده گزارش عملکرد یکساله خود را در کتابخانه ملی به خبرنگاران اعلام خواهم کرد» به بیان فعالیتهای صورت گرفته برای تدوین برنامه استراتژیک این سازمان پرداخت.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: در این زمینه بررسی وضعیت سازمان در تطابق با اهداف پیش بینی شده آن، از مهرماه سال 90 آغاز و کمیتههایی برای احصای وضعیت مطلوب تشکیل شد و در همین رابطه هم مدلهایی ارائه شده است.
صلاحی گفت: مسلم است که وضعیت فعلی کتابخانه ملی من را قانع نمیکند و به همین خاطر تلاش کردهایم با مشورت مسئولان واحدهای زیرمجموعه، برنامه 3 سالهای را برای سازمان تدوین کنیم. ممکن است در این زمینه افرادی حتی در پستهای بالا با برنامه استراتژیک سازمان، زاویه داشته باشند که اگر علت این مسئله مشخص نشود و برای برطرف کردن مشکل اقدامی صورت نگیرد، تمام تلاشها در راه اجرای برنامههای بیفایده خواهد بود.
به گفته وی برنامه برای تدوین برنامه استراتژیک سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 53 جلسه فشرده با حضور مسئولان مرتبط در این سازمان برگزار شده و در نهایت برنامه مربوط به سالهای 91، 92 و 93 تهیه شد که البته برای اجرا باید به تائید هیئت امنای سازمان برسد.
رئیس کتابانه ملی همچنین گفت: علاوه بر این برنامه سه ساله، در تدارک تهیه دو برنامه پنج ساله هستیم که همه این برنامهها با توجه به چشمانداز سازمان در افق 1404 تدوین شده است.
صلاحی همچنین از نظر مساعد رئیس جمهور در مورد برنامه استراتژیک سازمان سخن گفت و متذکر شد: در جلسهای که با حضور رئیس جمهور، وزیر ارشاد، بنده و چند تن دیگر از اعضای هیئت امنای کتابخانه ملی برگزار شد، من از فحوای کلام رئیس جمهور متوجه شدم که ایشان موافق برنامه تدوین شده هستند و از آن حمایت میکنند.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که معتقد بود برنامه ارائه شده از سوی صلاحی برای 13 سال آینده در کتابخانه ملی، چیز جدیدی ندارد و در آن بیشتر از بدیهیات سخن گفته شده است، گفت: اگر شما وظایف و فعالیتهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی را با اهداف تعیین شده برای آن تطبیق دهید، متوجه خواهید شد که نیازمند برنامهریزی دقیق و ظریفی است.
رئیس کتابخانه ملی با بیان اینکه «الان شرایط عدم قطعیت است و در چنین شرایطی نمیتوان سخن از برنامه قطعی گفت» تاکید کرد: اگر بنا باشد کتابخانه ملی فقط کتاب در خود جمع کند، بعد از چند سال تنها به یک کتابخانه بسیار بزرگ در تهران تبدیل خواهد شد، اما اگر مد نظر شما این باشد که کتابخانه ملی در افق 1404 غنی ترین کتابخانه ملی در منطقه باشد، ناچارید برنامه دقیقی بریزید و حتی از تجارب کتابخانههای ملی کشورهایی مثل مصر و ترکیه استفاده کنید.
خبرنگاری با اشاره تلویحی به برکناری یکی از معاونان کتابخانه ملی در هفته گذشته، از اینکه «سازمانی به این عظمت که وظایف مهمی مثل صیانت از هویت ملی ایرانیان بر عهدهاش است، هنوز نتوانسته این موضوع (جابجایی یک مسئول) را در خودش هضم کند و مسئولان آن در لفافه آن گیر افتادهاند، انتقاد کرد که اسحاق صلاحی در پاسخ به این خبرنگار گفت: این ایراد به کار ما وارد است و من این نقد را میپذیرم اما تلاش میشود در راستای صیانت از میراث فرهنگی کشور، کوشش بیشتری صورت گیرد.
در این نشست همچنین عادل فیض از مشاوران پروژه استراتژیک سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سخنانی به تبیین این برنامه بلندمدت پرداخت.
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