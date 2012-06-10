سفر کلینتون به قفقاز با هدف یارگیری علیه ایران صورت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، "میخائیل الکساندروف" گفت: سفر اخیر وزیر خارجه آمریکا "هیلاری کلینتون" به منطقه قفقاز جنوبی هیچ کمکی به حل منافشه "قره باغ" بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان نکرده است و صرفا در راستای منافع آمریکا در این منطقه بوده است.

وی درگفتگو با "ارمنی نیوز" گفت: سفر هیلاری کلینتون به قفقاز جنوبی با هدف فشار به ارمنستان برای ورود به جبهه ضد ایرانی صورت گرفت، بدون اینکه سودی برای ارمنستان داشته باشد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: آمریکا در قبال آذربایجان هم همان سیاست را بکار بسته و سعی دارد بدون رساندن منفعتی به این کشور آن را در جبهه ضد ایرانی قرار دهد.

وی ضمن ابراز تردید به گفته وزیر خارجه آمریکا که وعده داده بود در اجلاس پاریس راه کارهای جدیدی برای حل مسئله قره باغ به دو کشور ارائه خواهد شد گفت: فکر نمی کنم نشست پاریس حرف جدیدی داشته باشد و بتواند راه کاری برای حل مناقشه ارائه دهد.