  1. سیاست
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴

امروز در مجلس؛

نمایندگان مجلس خواستار بررسی افزایش قیمت نان با حضور وزیران اقتصادی شدند

نمایندگان مجلس خواستار بررسی افزایش قیمت نان با حضور وزیران اقتصادی شدند

نمایندگان مردم ارومیه و بردسیر در تذکری در اعتراض به افزایش 30 درصدی قیمت نان خواستار جلسه با وزیران اقتصادی دولت برای بررسی این مسئله شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی حسن پور بیگدلی نماینده مردم بردسیر در مجلس نسبت به افزایش 30 درصدی قیمت نان در کشور اعتراض کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع در جلسه ای با حضور وزیران اقتصادی کشور شد.

در ادامه نادر قاضی پور نماینده ارومیه نیز ضمن اعتراض به افزایش 30 درصدی قیمت نان گفت: حقوق کارگران 30 درصد افزایش نیافته که 30 درصد قیمت نان را افزایش دهیم.

وی گفت: دولت پول های که برای خرید گندم های خارجی اختصاص می دهد اگر به کشاورزان داخلی اختصاص دهد بسیاری از مشکلات حل است.

نماینده ارومیه تصریح کرد: با فشار مجلس قیمت خرید تضمینی گندم تنها 6 درصد افزایش یافت اما دولت قیمت نان را 30 درصد افزایش یافت.

قاضی پور گفت: دولت برای خرید گندم از حلقوم کارگران مردم مستضعف و فقرا پول بیرون می کشد.

کد مطلب 1622737

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