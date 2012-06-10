واحد محیط بانی اکبرآباد در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، واحد محیط بانی اکبرآباد ظهر یکشنبه با حضور معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست

استان قزوین و مسئولان شهرستان البرز به بهره برداری رسید.



عبدالحسین مظفری معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست در مراسم افتتاح محیط بانی اکبر آباد اظهارداشت: واحد محیط بانی اکبرآباد در حوزه شهرستان البرز در منطقه شکار و تیراندازی ممنوع الموت واقع شده است که به دلیل راه های دسترسی به اکوسیستم های حساس استان و همچنین تنوع زیستی مناسب از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.



وی افزود: این پروژه در راستای مصوبه دور سوم سفر هیئت دولت مبنی بر احداث پنج واحد محیط بانی در استان اجرا شده و با هزینه ای بالغ بر 200 میلیون ریال بنا شده است.



مظفری تصریح کرد: واحد محیط بانی اکبرآباد حدود 80 کیلومتر از قزوین فاصله دارد و این منطقه یکی از مسیرهای صعب العبور و کوهستانی به ویژه در شرایط سخت زمستانی است که وجود این محیط بانی علاوه بر افزایش ضریب حفاظتی منطقه می تواند به عنوان یک مرکز امدادی نیز عمل کند.