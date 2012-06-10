به گزارش خبرنگار مهر، واحد محیط بانی اکبرآباد ظهر یکشنبه با حضور معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست
استان قزوین و مسئولان شهرستان البرز به بهره برداری رسید.
عبدالحسین مظفری معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست در مراسم افتتاح محیط بانی اکبر آباد اظهارداشت: واحد محیط بانی اکبرآباد در حوزه شهرستان البرز در منطقه شکار و تیراندازی ممنوع الموت واقع شده است که به دلیل راه های دسترسی به اکوسیستم های حساس استان و همچنین تنوع زیستی مناسب از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
وی افزود: این پروژه در راستای مصوبه دور سوم سفر هیئت دولت مبنی بر احداث پنج واحد محیط بانی در استان اجرا شده و با هزینه ای بالغ بر 200 میلیون ریال بنا شده است.
مظفری تصریح کرد: واحد محیط بانی اکبرآباد حدود 80 کیلومتر از قزوین فاصله دارد و این منطقه یکی از مسیرهای صعب العبور و کوهستانی به ویژه در شرایط سخت زمستانی است که وجود این محیط بانی علاوه بر افزایش ضریب حفاظتی منطقه می تواند به عنوان یک مرکز امدادی نیز عمل کند.
قزوین- خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته محیط زیست واحد محیط بانی اکبرآباد در قزوین افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار مهر، واحد محیط بانی اکبرآباد ظهر یکشنبه با حضور معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست
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