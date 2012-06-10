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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۲

نیکزاد عنوان کرد:

رونق تولید در کهگیلویه و بویراحمد مستلزم فعال شدن بخش‌ خصوصی است

رونق تولید در کهگیلویه و بویراحمد مستلزم فعال شدن بخش‌ خصوصی است

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای رونق تولید و ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری درسال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، باید بخشهای غیر دولتی را بیش از گذشته فعال‌ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد پیش از ظهر یکشنبه در شورای اداری استان افزود: تامین منابع بانکی، فعال کردن بخش خصوصی در استان و جذب سرمایه گذار از جمله کارهای مهمی است که باید در راستای حمایت از بخش غیر دولتی انجام شود.

وی با بیان اینکه برای شتاب بخشیدن به پروژه‌های استانی و ملی باید در مرکز پیگیر و در پی اعتبار باشیم، عنوان کرد: تنها 30 درصد اعتبارات سهم استانی و 70 درصد آنها ملی و دراختیار وزارتخانه‌ها است.

نیکزاد تاکید کرد: همه کارگروه‌های هشتگانه استان در راستای کارسازی و کارآفرینی با ارائه راهکارها، برنامه‌ها و طرح‌ها و با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی به این مسئله توجه داشته و پیگیر امور باشند.

وی با بیان اینکه توسعه همه جانبه، متوازن و پایدارنیازمند تلاش همه جانبه است، گفت: این استان با همه شرایط  و منابع ومزیت‌هایی که دارد، باید تمام ظرفیت‌ها و منابع آن فعال شود و مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار اظهار داشت: دستگاه‌های اجرائی درروانسازی فرآیند اشتغال و سرمایه گذاری تلاش کنند ومشوق‌ها را بکار گیرند و درهرگونه جوابی به استعلام‌ها  در کوتاه مدت اقدام کنند.

اعتبارات سال گذشته برگشت نمی خورد

وی همچنین یادآور شد: اعتبارت عمرانی سال مالی 90 که از محل همه ردیف‌های متفرقه بیش از 209  میلیارد تومان است، تا کنون 78 درصد آن جذب شده و تا 31تیرماه پایان سال مالی همه آن جذب خواهد شد و هیچگونه برگشتی نخواهیم داشت.

نیکزاد تصریح کرد: اعتبار سال 91 نسبت به پارسال به صورت عادلانه و بر حسب شاخص‌های مختلف دراستان، شهرستان به شهرستان و بخش به بخش وبا توجه به مناطق محروم و در سرفصل‌های مختلف توزیع خواهد شد.

نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی و چرام در مجلس نهم نیز در این نشست گفت: 80 هزار نفر از مردم این استان را عشایر تشکیل می دهند و توجه بیش از پیش به امور آنها از ضروری است.

حجت الاسلام بزرگواری همچنین اظهار داشت: باید تلاش شود تا تمام اعتبارات امسال جذب شوند.

وی تاکید کرد: اگر اعتبارات ملی به برخی دستگاه‌های اجرائی استان اختصاص یابد، انتظار می رود که دستگاه مربوطه این اعتبار را درهمه شهرستان‌های استان هزینه کند.

کد مطلب 1622743

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