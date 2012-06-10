اعتراض نماینده رشت به اخراج معلمان بهداشت و پیش دبستانی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ابتدا با بیان اینکه عدالت در توزیع کمیسیون ها رعایت نشده است، گفت: امیدواریم با اجرای وعده ریاست مجلس و تجدید نظر در عضویت نمایندگان در کمیسیون ها این مشکل حل شود.

وی همچنین به اخراج معلمان بهداشت و پیش دبستانی و پرورشی از مدارس اعتراض کرد و گفت: در پایان مجلس هشتم ریاست مجلس تاکید کردند که وزارت آموزش و پرورش حق ندارد تا اصلاح قانون استخدام آموزش و پرورش نیرویی را اخراج کند.

نماینده رشت ادامه داد: اما متاسفانه طی هفته های اخیر تعداد زیادی از معلمان بهداشت، پیش دبستانی و پرورشی اخراج شدند.

وی از مجلس شورای اسلامی خواست که با اخطار به وزیر آموزش و پرورش اجازه ادامه اخراج معلمان را ندهد و گفت: طرح اصلاح قانون استخدام معلمین با 35 امضا مجددا آماده بررسی در مجلس نهم است.