گشت 110 از کلانتری های آذربایجان غربی جدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو گل محمدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران افزود: این اقدام با هدف خدمت رسانی در کوتاهترین زمان ممکن بزودی در استان اجرایی می شود.

وی با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح پلیس 110 با توجه به جغرافیای جرم در محل حضور می یابد اظهارداشت: در این راستا شش پایگاه فوریت های 110 در شش نقطه از شهر ارومیه تشکیل می شود.

گل محمدی در ادامه به اجرای طرح آمایش سرزمین در نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: در این زمینه افزایش تعداد سه کلانتری و یک پاسگاه به پاسگاه و کلانتری‌های موجود در استان در این زمینه به تصویب رسیده است.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی سه کلانتری در شهرک شهریار، گلشهر و شهرک گلمان و پاسگاه در منطقه ترکمان راه اندازی می شوند گفت: تجهیز این اماکن به امکانات اولیه از سوی مسئولان ضروری است.

گل محمدی ادامه داد: تجدید نظر در واحدها در ارتباط با ساختار انتظامی یکی دیگر از مباحثی است که در این زمینه مطرح شده و سبب ارتقای واحدهای انتظامی استان می‌شود.

وی در ادامه از دستگیری 138 سارق توسط پلیس پیشگیری انتظامی استان در دو ماه گذشته خبر داد و خواستاررعایت نکات ایمنی از سوی خانواده ها در جهت کاهش بزه در جامعه شد.