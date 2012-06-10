59 درصدی خط انتقال گاز گرماب – زرین رود زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در بازدید مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره این شرکت از روند پیشرفت خط انتقال گاز 12 اینچ گرماب – زرین رود، سید سعید عسگریان با اشاره به اینکه خط انتقال 12اینچ گرماب – زرین رود از اوایل سال 90 عملیات اجرایی خود را آغاز کرده است تصریح کرد: با تلاش‌ و همت کارکنان زحمت کش شرکت گاز و پیمانکاران تلاشگر پیش پیش بینی می شود این طرح تا پایان امسال به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح تاکنون از 11 مانع جاده آسفالته، شوسه، رودخانه، مسیل و آبرو عبور کرده ایم افزود: نقشه برداری و احیاء بیش از 39 هزار و 850 متر؛ مسیر، 39 هزار و 860 متر تحصیل اراضی، حفاری 26 هزار و 530 متر کانال و انجام بیش از 10 هزار و 400 متر؛ عملیات جوشکاری از دیگر اقدامات انجام شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان در ادامه با اعلام اینکه در حال حاضر 82 درصد خانوار شهری شهرستان خدابنده از گاز طبیعی استفاده می کنند افزود: با اتمام این طرح، تا پایان امسال 100 درصد خانوار شهری این منطقه از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد.

عسگریان با اشاره به اینکه در حال حاضر طرح گاز رسانی به 27 درصد روستاهای شهرستان خدابنده در دست اجراست؛ از بهره مندی 44 درصد خانوار روستاهای این شهرستان از نعمت گاز طبیعی؛ تا پایان امسال خبر داد.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان در پایان این بازدید با قدر دانی از تلاشگران عرصه سازندگی و خدمات رسانی و توانمندی پیمانکاران متعهد، اجرای خط انتقال گاز 12 اینچ گرماب – زرین رود را یکی از طرح های مهم استان و از پروژه های مورد تاکید هیئت دولت در دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان اعلام و روند اجرای طرح را مطلوب ارزیابی کرد.