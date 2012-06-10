به گزارش خبرنگار مهر، امیر خوش خبر با تاکید بر اینکه پیروزی استرالیا مقابل چین درعمل دیدار دو تیم ایران و ژاپن را کاملا تشریفاتی کرد، اظهارداشت: شرایط دیدارهای روز پایانی مسابقات به گونه‏ای بود که اصلا مشخص نبود کدام تیم آسیایی می‏تواند صاحب سهمیه شود با این حال دیدار تیم‏های استرالیا و چین به گونه‏ای برگزار شد که انگار چینی‏ها هیچ شانسی ندارند!

وی تصریح کرد: بازیکنان چین بازی کاملا ضعیف و پرانتقادی را برابر استرالیا انجام دادند. چین خودش از شانس‏های المپیکی شدن بود اما در این بازی به گونه‏ای کار کرد که گویا از پیش باخته است. نتایج عجیب و دور از ذهنی هم در این بازی و به خصوص در گیم‎های اول و سوم رقم خورد.

سرپرست تیم ملی والیبال ادامه داد: این در حالی است که به نظر می‏رسید بازیکنان چین باید با انگیزه بالاتری در دیدار امروز شرکت می‎کردند. آنها در جریان مسابقات و حتی تمرینات پیش از بازی انگیزه بالایی داشتند اما نمی‏دانم شرایط چگونه شد که در دیدار برابر استرالیا اینقدر بی انگیزه کار کردند.

خوش خبر در مورد دیدار برابر ژاپن و شرایط روحی بازیکنان تیم ملی ایران برای برگزاری این بازی گفت: بازیکنان که اصلا از نظر روحی و روانی شرایط مناسبی ندارند اما به هر حال باید این بازی را برگزار کنیم. امیدوارم تا زمان آغاز مسابقه، بتوانیم شرایط روحی بازیکنان را بازسازی کنیم تا در این بازی عملکرد خوبی داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز پایانی مسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز یکشنبه تیم ملی استرالیا با پیروی سه بر صفر مقابل چین صاحب سهمیه المپیک به عنوان بهترین تیم آسیایی شد.