  1. ورزش
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۵۲

والیبال انتخابی المپیک/

انتقاد سرپرست تیم ملی از عملکرد چینی‏ها مقابل استرالیا/ ازپیش باخته بازی کردند

انتقاد سرپرست تیم ملی از عملکرد چینی‏ها مقابل استرالیا/ ازپیش باخته بازی کردند

سرپرست تیم ملی والیبال با بیان اینکه بازیکنان تیم ملی چین بازی پرانتقادی را برابر استرالیا ارائه کردند، گفت: آنها به گونه‎ای بازی می‏کردند که به نظر از پیش باخته بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خوش خبر با تاکید بر اینکه پیروزی استرالیا مقابل چین درعمل دیدار دو تیم ایران و ژاپن را کاملا تشریفاتی کرد، اظهارداشت: شرایط دیدارهای روز پایانی مسابقات به گونه‏ای بود که اصلا مشخص نبود کدام تیم آسیایی می‏تواند صاحب سهمیه شود با این حال دیدار تیم‏های استرالیا و چین به گونه‏ای برگزار شد که انگار چینی‏ها هیچ شانسی ندارند!

وی تصریح کرد: بازیکنان چین بازی کاملا ضعیف و پرانتقادی را برابر استرالیا انجام دادند. چین خودش از شانس‏های المپیکی شدن بود اما در این بازی به گونه‏ای کار کرد که گویا از پیش باخته است. نتایج عجیب و دور از ذهنی هم در این بازی و به خصوص در گیم‎های اول و سوم رقم خورد.

سرپرست تیم ملی والیبال ادامه داد: این در حالی است که به نظر می‏رسید بازیکنان چین باید با انگیزه بالاتری در دیدار امروز شرکت می‎کردند. آنها در  جریان مسابقات و حتی تمرینات پیش از بازی انگیزه بالایی داشتند اما نمی‏دانم شرایط چگونه شد که در دیدار برابر استرالیا اینقدر بی انگیزه کار کردند.

خوش خبر در مورد دیدار برابر ژاپن و شرایط روحی بازیکنان تیم ملی ایران برای برگزاری این بازی گفت: بازیکنان که اصلا از نظر روحی و روانی شرایط مناسبی ندارند اما به هر حال باید این بازی را برگزار کنیم. امیدوارم تا زمان آغاز مسابقه، بتوانیم شرایط روحی بازیکنان را بازسازی کنیم تا در این بازی عملکرد خوبی داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز پایانی مسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز یکشنبه تیم ملی استرالیا با پیروی سه بر صفر مقابل چین صاحب سهمیه المپیک به عنوان بهترین تیم آسیایی شد. 

کد مطلب 1622749

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها