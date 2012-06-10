27 طرح برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس 27 طرح برای بررسی در مجلس نهم به عنوان اولین طرح های قابل بررسی اعلام وصول شد.

طرح های ارائه شده به هیئت رئیسه مجلس به این شرح است:

1-طرح امر به معروف و نهی از منکر

2- طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

3- تاسیس سازمان ملی استاندارد ایران

4- طرح اصلاح جدول تطبیق حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن

5- طرح جامع نظام باشگاهداری در ایران

6- طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاههای اجرایی و حذف شرکت های پیمانکاری

7- طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن

8- طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

9- طرح نظام جامع رسانه های همگانی

10- طرح جامع کاداستر

11- طرح اصلاح مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده

12- طرح الزام دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزش عالی به پذیرش دانشجویان دختر در محل سکونت آنها

13- طرح وکالت

14- طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی

15- طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

16- طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی

17- طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 و اصلاحیه بعدی آن

18- طرح اصلاح ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی اصلاحی مصوب 7/10/1389

19-طرح اعلام نسخ قوانین با موضوع انرژی، انرژی اتمی و برق

20- طرح اعلام نسخ قوانین با موضوع استاندارد

21- طرح اعلام نسخ قوانین با موضوع پولی و بانکی

22- طرح اعلام نسخ قوانین با موضوع ثبت اسناد و املاک

23- طرح اعلام نسخ قوانین با موضوع ثبت احوال کشور

24- طرح اعلام نسخ قوانین با موضوع معاملات دولتی

25- طرح اعلام نسخ قوانین با موضوع صنفی

26- طرح اعلام نسخ قوانین با موضوع معادن

27- طرح دایمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور مصوب 1387



به گزارش مهر اکثر طرح های ارائه شده از تعداد طرح های باقیمانده از دوره مجلس هشتم است که با تقاضای جمعی از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد.

