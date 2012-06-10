قوانین حضور فیلم و هنرمندان در خارج کشور باید شفافتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، پس از افتتاح رسمی باشگاه خبرنگاران پلیس و انجمن سینمایی پلیس نشست مطبوعاتی با حضور وزیر ارشاد و سردار کارگر معاون اجتماعی نیروی انتظامی برگزار شد.

در ابتدای این نشست وزیر ارشاد در ارتباط با تولید فیلم‌های تاثیرگذار پلیسی گفت: قطعاً ‌فیلمی که مبتنی بر واقعیت باشد تاثیرگذاری بیشتری دارد. از این میان می توان به فیلم "قلاده‌های طلا" اشاره کرد که چون ناظر بر واقعیت‌ها است توانست با مخاطب ارتباط برقرار کند. قطعاً‌ در بحث سینمای پلیسی نیز این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ارتباط با صحبت‌های سردار کارگر درباره حضور یکی از بازیگران ایرانی در جشنواره کن عنوان کرد: سینماگران ما قطعاً‌ شرایط داخلی ما را می‌دانند کسانی که 33 سال در این کشور زندگی کرده‌ا‌ند می دانند که باید چه موزاینی را رعایت کنند آنها نباید تحت تاثیر شرایط قرار بگیرند و باورهای خود را زیر سوال ببرند.

وزیر ارشاد ادامه داد: ما نیز باید در این زمینه شرایط و قوانین را شفاف تر عنوان کنیم و مشخص کنیم که فیلم ها و سینماگران چگونه باید در خارج از کشور حضور پیدا کنند فکر نمی‌کنم مشکلی باشد تا دوباره این قوانین را برای دوستان تکرار کنیم.

وی درباره خانه سینما و وضعیت آن عنوان کرد: ما اعتقاد داریم فعالیت صنفی باید انجام شود. به زودی براساس مقررات و قواین هر صنف سینمایی می‌تواند انتخابات برگزار کند و برای یک تشکل جدید با عنوان خانه سینما و یا باشگاه سینماگران عنوان پیشنهاد دهد. برای فعالیت‌های فراتر از صنفی نیز یک اساسنامه جدیدی با کمک تمامی اهالی سینما نوشته شود و در شورای عالی سینما به تایید برسد تا عملیاتی را آغاز کند. قطعاً‌ این امر می‌تواند با همکاری خوب سینماگران انجام شود.

حسینی در ارتباط با اختلاف بین سردار کارگر و موضع ارشاد در ارتباط با خانه سینما گفت: خوشبختانه در حال حاضر ارتباط بین ما و نیروی انتظامی به خوبی انجام می‌شود و اصل بر تعامل است. بحثی که در این باره مطرح شد فقط برداشت‌های شخصی رسانه‌ها بوده و نباید بی‌دلیل به دنبال تنش باشیم اگر به خاطرتان باشد همان موقع نیز این موضوع تکذیب شد.

وی درباره پرداخت یارانه‌ به نشریات و روزنامه‌ها گفت: ما پایان هر سه ماه به روزنامه‌ها یارانه می‌دهیم و برخی از نشریات شش ماهه این یارانه را دریافت می‌کنند اما روزنامه و نشریات در تهران قطعتً سه ماهه یارانه می گیرند امسال میان دوره هم داشته‌ایم اگر خاطرتان باشد بعد از هفت سال تعرفه آگهی‌های دولتی سال گذشته افزایش پیدا کرد و ما آن را سه برابر کردیم. ما به عنوان وزارت ارشاد از هر نوع فعالیتی حمایت می کنیم و در این مسیر کوتاهی نمی‌کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه صحبت‌های خود درباره خانه سینما تاکید کرد: ما نمی‌خواهیم مساله‌ای به اهالی سینما تحمیل شود درباره انتخاب عنوان این تشکل نیز تعصبی نداریم باید اساسنامه تایید شود نه اینکه هر شخصی بخواهد ادعایی درباره آن داشته باشد بهتر است یک کار ضابطه مند انجام شود. این مساله‌ای که من عنوان کردم به حقوق سینماگران نزدیک تر است.

وی درباره صحبت‌های اخیر هیات مدیره خانه سینما درباره تغییر اساسنامه افزود: اینکه دوستان می خواهند چنین اقدامی انجام دهند اتفاق خوبی است اما باید بدانند که بهتر است اساسنامه قانونی شود. ما می‌خواهیم همه اهالی سینما در نوشتن این اساسنامه مشارکت کنند و با حضور همه انتخابات صورت گیرد. در هر حال نظر آنها برای نوشتن اساسنامه و انتخابات بسیار مهم است. ما از هر شخصی که در این زمینه همکاری کند استقبال می‌کنیم.

حسینی در ارتباط با رعایت موازین اخلاقی در آثار سینمایی گفت: این را باید بدانیم که همه فعالیت‌های فرهنگی فقط در ارشاد انجام نمی‌شود. مسایل فرهنگی با مباحث انتقادی آمیخته است. مراجع و حوزه‌های دینی نیز د رانی باره مسئولیت دارند. این یک بحث اعتقادی است اما وقتی در جامعه فعالیت کافی وجود ندارد ما نمی خواهیم فرافکنی کنیم. همه باید قبول کنیم که ضعف‌هایی در بحث اجتماعی هست و کمک کنیم تا با کمک یکدیگر این ضعف‌ها را مرتفع کنیم.

وی ادامه داد: ما امسال در نمایشگاه کتاب دقت بیشتری به آثار نسبت به گذشته داشتیم بهتر است از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی درستی در این زمینه انجام شود. در هر دستگاهی ممکن ضعف‌هایی وجود داشته باشد ما در بحث امر به معروف و نهی از منکر نمی‌خواهیم کوتاهی کنیم.

سردار کارگر در پایان درباره تولید فیلم‌های سینمایی گفت: پیش از این فیلمی در سینمای ایران بوده که ارشاد به آن مجوز داده ما نیز مشکل امنیتی در آن ندیدیم اما فیلم کاملاً مشکل ارزشی داشت به همین دلیل موضوع را با ارشاد در میان گذاشتیم. ما از وزیر می خواهیم جلوی این فیلم‌ها که مشکلات ارزشی دارد را بگیرند و قبول نمی‌کنیم که در این دستگاه دولتی فیلم ضدارزشی تولید شود.

وزیر ارشاد نیز عنوان کرد: ما در گذشته فیلم‌ها و کتاب‌های بدتری داشتیم. در دوره اصلاحات با وجود افراد امیدی نبود که چنین مشکلاتی برطرف شود اما حالا انتظارات بیشتر است و ما باید با دستگاه‌های دیگر در این زمینه تعامل داشته باشیم.

در این نشست علیرضا سجادپور، محمد مهدی عسگرپور، فرهاد توحیدی، داود رشیدی، منوچهر محمدی، مجتبی راعی، مجید جوزانی و سیروس الوند در جمع حضور داشتند.