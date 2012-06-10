به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر در خصوص طرح مسکن مهر شهر تهران، گفت: مسکن مهر شهر تهران در حال ساخت است و در اواسط تابستان نحوه ثبت نام اعلام می شود اما نکته ای مهم اینست که این مسکن به افراد واجد شرایط یعنی کسانی که خود و همسر از دولت زمین و آپارتمان و یا وام یارانه دار دریافت نکرده باشند، تعلق می گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ساخت نوع دیگری از مسکن ارزان در کشور، بیان کرد: نوع دیگری از مسکن هم در سال بعد و در دیگر کلان شهرها ساخته می شود که خروجی آن هم افراد واجد شرایط با امتیاز بندی مشخص و احتمالا با آورده بالاتر از مسکن مهر است.

آغاز ساخت 75 هزار مسکن مهر در شهر تهران

وی تصریح کرد: برای مردم شهر تهران در حال حاضر ساخت 75 هزار واحد مسکن مهر شروع شده و هم اکنون هم در مرحله اجرایی است.

نیکزاد با اشاره به ثبت نام مسکن مهر در شهر جدید پردیس، بیان کرد: در مرحله اول ثبت نام 40 هزار واحد را اعلام کردیم و تا روز گذشته 8 هزار نفر برای مسکن مهر پردیس ثبت نام کردند ضمن آنکه برای متقاضیان شرایط ثبت نام را هم آسان کردیم به این معنا که یکسری مدارک حتی بدون مراجعه به دفتر خانه هم مورد قبول است و پس از ارسال به شرکت عمران پردیس مورد بررسی قرار می گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این واحدها در نهایت نیمه اول سال 92 تحول داده می شود، گفت: ساخت باغ ویلا در پردیس صحت ندارد و تمامی این واحدها در 3 واحد دو طبقه، 6 واحد 3 طبقه، 4 طبقه و 5 طبقه حیاط دار ساخته می شود همچنین واحدهایی را هم در 10 و 15 طبقه می سازیم.

وی در خصوص ساخت مسکن مهر در بافت های فرسوده، افزود: ساخت حدود 200 هزار واحد در بافت فرسوده از برنامه های شرکت عمران شهری است که حدود 42 هزار واحد قبل از سال 91 افتتاح شد و امسال برنامه ساخت 120 هزار واحد تدوین شده است که 92 هزار واحد آن امسال افتتاح می شود.

نیکزاد با تاکید بر حضور انبوه سازان در بافت های فرسوده، گفت: انبوه سازان در هر کجای ایران که تمایل دارند، زمین بگیرند و تاسقف 5 واحد به آنها تراکم داده می شود که منجر به تشویق حضور بخش خصوصی در بافت فرسوده کشور می شود.

وی با اشاره به ساخت واحد در بافت فرسوده با استفاده از وام های مسکن مهر، گفت: انبوه سازان با سود مسکن مهر تسهیلات دریافت می کنند و آن را به واجدین شرایط مسکن مهر می دهند ضمن آنکه افراد با وام 15 درصد هم می توانند ساخت و ساز را از درون تهران و در بافت فرسوده انجام دهند.

وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت وام مسکن خبرنگاران، اظهار داشت: به دستور رئیس جمهور قرار شد 5 هزار فقره وام به خبرنگارانی که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی می شوند ارایه شود که برای ساخت 45 میلیون تومان و برای خرید 30 میلیون تومان با سود 12 درصد است.

نیکزاد با بیان اینکه شرایط اعطای وام را باید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین کند، گفت: واقعیت اینست که وزارت راه و شهرسازی مسئول این وام نیست بنابراین از شرایط آن هم مطلع نیستیم ضمن آنکه بانک هایی به غیر از بانک مسکن، آن را برعهده دارند.

پیمانکاری که نمره اش صفر است اما مدعی است!

وی در خصوص وضعیت آزادراه تهران - شمال و مشکلات میان وزارت راه و بنیاد مستضعفان، اظهار داشت: آزادراه تهران شمال در حال ساخت است قطعه 4 را سال گذشته قول داده بودیم که افتتاح کنیم اما رانش زمین سبب شد که پروژه عقب بیافتد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: ما تلاش می کنیم که در شهریور ماه امسال این قطعه به افتتاح برسد تا در عید فطر مردم از این راه استفاده کنند همچنین قطعه یک از تهران تا شهرستانک که حدود 33 کیلومتر است و احداث آن 60 کیلومتر راه را کوتاه می کند برعهده پیمانکاران چینی است که البته آنها پیمانکار بنیاد مستضعفان هستند.

نیکزاد تصریح کرد: برای ساخت قطعه ها 2 و 3 هم قرار بود بخش خصوصی وارد شود که هنوز پیمانکاری نیامده و بنیاد هم فعالیتی در این قطعه ها ندارد بنابراین در حال رایزنی هستیم تا یک شرکت خصوصی عهده دار ساخت قطعات 2 و 3 بخش خصوصی شود.

وزیر راه و شهرسازی درباره گلایه بنیاد نسبت به اینکه واگذاری ساخت قطعه 2 و 3 برخلاف قرارداد است، گفت: این توافق برای قبل از دولت احمدی نژاد بوده است و قرار بود که بنیاد مستضعفان قطعه 2 و 3 را هم قطعه را بسازد اما در حال حاضر فقط قطعه 4 و 2 در حال ساخت است.

نیکزاد ادامه داد: بنابراین ما پیشنهاد دادیم که ما به همراه بنیاد قطعه 1 و 4 را تمام کنیم و 2 و 3 را به سایر بخش های خصوصی بدهیم زیرا اگر بنیاد می توانست در طول این مدت آزادراه تهران شمال را تمام می کرد.

وی افزود: بنیاد مستضعفان قطعه 1 و 4 را تمام کند و فرقی هم ندارد قطعه 2 و3 را چه کسی می سازد و پس از پایان ساخت برای 50 درصد اصل و سود، در مدت زمان مشخص عوارض دریافت می کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بنیاد اگر می خواهد باقی آزادراه را بسازد ما مشکلی نداریم، گفت: اما وقتی که زمان مشارکت تمام شده بهتر بود که قسمتی از کار را به جامعه متخصصین دیگری بسپارند بالاخره در کشور پیمانکاران بهتری هم وجود دارند به عنوان مثال زمان ساخت آزادراه خرم آباد پل زال شروع و اتمام آن، کمتر و سریعتر از آزادراه تهران شمال بود.

نیکزاد در خصوص اینکه بنیاد مطرح کرده که این موضوع را از طریق دادگاه حل می کند، بیان کرد: این موضوع بسیار زشت است که در افکار عمومی مطرح شود پیمانکاری کار نمی کند و نمره اش صفر است اما مدعی است.

وی افزود: به جای اینکه این حرفا را مطرح کنند هر چه زودتر قطعه های 4 و 1 را تمام کنند و بعد بیایند قطعه های دو و سه را هم بسازند اگر نمی توانند و می گویند ما شریک خوبی نیستیم پس این شراکت را رها کنند زیرا به اعتقاد ما 20 سال شراکت برای یک پروژه کافی بوده است.

ورود دولت به بازار اجاره

نیکزاد درباره کنترل اجاره بها در شهر تهران، بیان کرد: سیاست ما افتتاح مسکن مهر است و به زودی در پرند، هشتگرد و کرمانشاه افتتاح مسکن مهر را داریم و 59 هزار واحد مسکونی در سطح استان تهران افتتاح می کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ابزار قانونی دولت برای کنترل اجاره بها و تعیین قیمت مرجع برای اجاره، بیان کرد: در برابر مجلس، دولت و مردم، وزیر باید پاسخگو باشد پس دیگری نمی تواند قیمت را تعیین کند اما وزیر پاسخگو باشد بنابراین اگر بازار آرام باشد دولت کاری ندارد اما اگر بخواهند بازار را به هم بزنند ما نیز از ابزار قانونی کنترل بازار استفاده می کنیم.

وی تصریح کرد: بنده امیدواریم از ابزارهای قانونی تعزیزات و قیمت مرجع استفاده نکنیم اما اگر لازم باشد این را اعلام میکنیم و طرح بلوک بندی را هم اجرا خواهیم کرد ضمن آنکه امیدواریم با افتتاح ها مشکل حل شود زیرا از خرداد تا شهریور فصل جابجایی است و پس از آن مشکل حل می شود.