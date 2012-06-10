به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی همتی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس کلانتری 12 منطقه گیلاوند که با حضور دادستان شهرستان دماوند، جانشین فرمانده نیروی انتظامی و جمعی از معتمدان محل برگزار شد، با تقدیر از زحمات "سروان فاضلی" ریاست سابق این کلانتری افزود: نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه بسیار مهم و حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اهمیت نقش امنیت به عنوان یکی از نعمت های بزرگ در زندگی عنوان کرد: سروان فاضلی به واسطه تعامل سازنده و تأثیرگذار این نهاد در افزایش امنیت شهر زحماتی زیادی کشید که جای تقدیر دارد.

همتی به وجه مشترک مدیریت شهری و نیروی انتظامی در تأمین امنیت شهروندان اشاره کرد و اضافه کرد: کلانتری منطقه گیلاوند گام های بلندی برای تأمین آرامش و امنیت شهر در این مدت برداشت که لازم است از تک تک نیروهای این نهاد به ویژه سروان فاضلی به عنوان مدیری موفق تقدیر و تشکر شود.

گفتنی است در پایان این مراسم شهردار دماوند به پاس زحمات و تلاش های بی شائبه این مدیر موفق به وی لوح سپاسی اهدا کرد.