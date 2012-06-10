انتقاد شدید پارلمان اروپا به طرح اصلاح قرارداد شنگن

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا انتقاد شدید خود را به طرح اصلاح قرار داد شنگن که مد نظر وزرای کشور اتحادیه اروپا می باشد ابراز کردند.

"مارتین شولتز" رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در این باره اظهار داشته است که اگر وزرای کشور اتحادیه اروپا تلاش کنند تا کنترلهای مرزی بار دیگر در اتحادیه اروپا انجام گیرد با مقاومت و مخالفت شدید پارلمان اروپایی روبرو خواهند شد. وی همچنین اصلاح قرارداد شنگن و کنترل مجدد مرزی در منطقه شنگن را یک حماقت ارزیابی کرد.

بر اساس طرح اصلاحی که وزرای کشور اتحادیه اروپا برای قرارداد شنگن در نظر گرفته اند کنترل مرزی در این منطقه برای مدت شش ماه پیش بینی شده است.

"الکساندر لامبسدورف" رئیس حزب دموکرات آزاد در پارلمان اروپا طرح اصلاح قرارداد شنگن و کنترل مجدد مرزهای اروپا را نابود کردن یکی از بزرگترین موفقیت های این اتحادیه ارزیابی کرد.

اعضای پارلمان اروپا همچنین انتقاد سختی را به این تصمیم وزرای کشور اتحادیه اروپا وارد کردند مبنی بر اینکه تصمیم گیریها درباره قرارداد شنگن در آینده بدون مشارکت پارلمان اروپایی دنبال می شود.

رئیس کمیسیون خارجی پارلمان اروپا این تصمیم را شروع یک مناقشه و جنگ ارزیابی کرد و تهدید کرد که درصورت اجرایی شدن این تصمیمات پارلمان اروپا در برابر دادگاه اروپایی شکایت خواهد کرد.

وی همچنین اظهار داشته است که از مسئله ترس از مهاجرتهای غیر قانونی سوء استفاده شده تا به این ترتیب دولتهای عضو اتحادیه اروپا بتوانند کنترلهای مرزی را مسئله ای مربوط به خود قلمداد کنند.

وزیر کشور آلمان تصمیمات اخیر وزرای کشور اتحادیه اروپا برای اصلاح قرارداد شنگن را با این دلیل که می خواهیم امنیت شهروندانمان را تامین کنیم توجیه می کند.

وزیر امور خارجه آلمان نیز خود را موافق طرح مد نظر وزرای کشور اتحادیه اروپا مبنی بر اعمال کنترلهای مرزی در اروپا به مدت شش ماه اعلام کرده است. یکی از سخنگوهای وزارت خارجه آلمان در این باره اظهار داشته است که در توافق به دست آمده برای اصلاح قرارداد شنگن معیارهای شفاف اروپایی در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است که ۱۷ سال از نخستین قرارداد شنگن که میان آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ، بلژیک و هلند به امضا رسید می‌گذرد. در این مدت اغلب کشورهای اروپایی به جز کشورهایی چون انگلستان، ایرلند، بلغارستان، قبرس و رومانی به این پیمان پیوسته‌اند. این قرارداد گذشتن از مرزهای داخل اروپا را ساده کرده است.



