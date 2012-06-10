محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان داشت: با توجه به توانمندی و ظرفیت بسیار بالایی که در کشتی استان وجود دارد و ورزشکاران این هیئت در هر دو رشته آزاد و فرنگی انگیزه‌های زیادی برای شرکت در رقابت‌های لیگ استان قم دارند، امسال همانند سال گذشته مسابقات لیگ باشگاه‌ها را در تمام رده های سنی برگزار می‌کنیم.



وی اضافه کرد: رقابت‌های امسال لیگ کشتی باشگاه‌های استان قم در هر دو رشته آزاد و فرنگی در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار خواهد شد، ضمن اینکه این مسابقت در قالب لیگ‌ نونهالان و نوجوانان به صورت مشترک برگزار می‌شود و جوانان و بزرگسالان نیز جداگانه در قالب یک لیگ به جدال با یکدیگر خواهند پرداخت.



رئیس هیئت کشتی قم با اشاره به اینکه لیگ جدید چهارمین تجربه این هیئت در برگزاری مسابقات باشگاهی کشتی در سطح قم است، بیان کرد: سه سال قبل رقابت‌‌های لیگ کشتی باشگاه‌های استان را با شرکت شش تیم به شکل دوره‌ای برگزار کردیم که خوشبختانه از سوی کشتی‌گیران استان با استقبال بسیار خوبی مواجه شد و این انگیزه را در هیئت ایجاد کرد که به فکر تداوم این حرکت مهم باشد که می تواند در مسیر پیشرفت به کشتی استان قم کمک‌ شایانی به هیئت داشته باشد.



حلوایی افزود: سال گذشته نیز مسابقات لیگ کشتی باشگاه‌های استان قم در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان و در در دو رشته آزاد و فرنگی با شرکت باشگاه‌های مختلف کشتی استان قم برگزار شد و از حرارت و جذابیت بسیار بالایی برخوردار بود.



وی در ادامه به برنامه‌های فدارسیون کشتی برای برگزاری رقابت‌های منطقه‌ای کشتی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: فدراسیون کشتی بر اساس تقویم خود در نظر دارد مسابقات منطقه‌آی کشتی آزاد و فرنگی را در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در تیرماه برگزار کند.



حلوایی اظهار داشت: با توجه به اینکه قرار است مسابقات منطقه‌ای فدراسیون در تابستان برگزار شود،‌ یکی از اولویت‌های مهم ما پیکارهای منطقه‌ای کشور است و چهارمین دوره رقابت‌های لیگ کشتی باشگاه‌های استان قم را بعد از این رقابت‌ها برگزار می‌کنیم.



وی تصریح کرد: هدف از برگزاری رقابت‌های لیگ باشگاه‌های در سطح استان قم، استعداد یابی با حضور تمام کشتی‌گیران آزاد و فرنگی در رده‌های سنی مختلف در یک میدان رسمی است تا بدین ترتیب بتوانیم میزان آمادگی و همچنین توانمندی کشتی‌گیران هر رشته را به شکلی بهتر محک بزنیم.



حلوایی با اشاره به موفقیت‌های کشتی قم از آغاز سال جاری بیان داشت: خوشبختانه امسال برای کشتی قم شروع بسیار خوبی داشت و از همه مهم‌تر این است که موفقیت‌های کشتی قم در رده‌های سنی پایه به دست آمده است و این مهم نوید آینده‌ای بسیار خوب برای کشتی استان قم را می‌دهند.



رئیس هیئت کشتی استان قم تاکید کرد: در حال حاضر برای شرکت در رقابت‌های مختلف کشوری، برای شناخت ترکیب تیم‌های اعزامی استان مسابقات انتخابی برگزار می‌کنیم تا برترین‌ها مشخص شوند، اما قطعا برگزاری لیگ استان در این زمینه کمک بیشتری به هیئت کشتی می‌کند.