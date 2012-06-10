درآمدهای عمومی استان یزد 31 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن میر زاده اظهار داشت: طی این مدت بیش از 518 میلیارد و 187 میلیون ریال از منابع مختلف جذب و به خزانه دولت واریز شد.

معاون هزینه سازمان اقتصادی و دارایی استان یزد با بیان اینکه از این میزان، 240 میلیارد و 189 میلیون ریال مربوط به فروردین و بقیه مربوط به اردیبهشت است، تصریح کرد: درآمدهای وصولی استان از محل درآمدهای مالیات و سایر منابع استانی است.

میرزاده همچنین از رشد 27 درصدی وصول مالیات در دو ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.

وی افزود: یزان درآمدهای استان یزد در سال گذشته، حدود 3هزار و 196 میلیارد و 666 میلیون ریال بوده است که این رقم نسبت به درآمد مصوب حدود 26 درصد رشد دارد.