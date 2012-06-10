وزارت دفاع و سازمان حفاظت از محیط زیست تفاهمنامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه جشنواره توسعه صنایع دفاعی با رویکرد زیست محیطی که امروز یکشنبه با حضور سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و محمد جواد محمدی زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مرکز نمایش های هوایی برگزار شد تفاهمنامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان محیط زیست به امضای وزیر دفاع و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست رسید.

در این تفاهمنامه همکاری دوجانبه از جمله در حوزه مدیریت بحران های زیست محیطی مورد توجه طرفین قرار گرفت.



همچنین پس از امضای این تفاهمنامه احمد وحیدی و محمد جواد محمدی زاده دیدگاه و نقطه نظرات خود را درباره اهمیت این تفاهمنامه در دفتر یادبود نوشتند.