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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۱

غفاری عنوان کرد:

هدف اصلی طرح پزشک خانواده شهری بیمه شدن همه افراد فاقد بیمه است

هدف اصلی طرح پزشک خانواده شهری بیمه شدن همه افراد فاقد بیمه است

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: یکی از اهداف اصلی برنامه پزشک خانواده شهری، دسترسی آسان و ارزان به خدمات پایه بهداشتی و درمانی و بیمه شدن همه افراد فاقد بیمه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رشید غفاری ظهر یکشنبه در اولین جلسه مشورتی و توجیهی طرح پزشک خانواده شهری افزود: اصلاح سطح پوشش بیمه ها از جمله نکات مثبت اجرای این طرح است که در نهایت سبب کاهش سهم پرداختی مردم به بیمه ها و هم چنین ارتقای کیفیت سلامت در جامعه می شود.

وی عنوان کرد: برنامه پزشک خانواده که در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی کشور رسید، سبب کاهش هزینه های درمانی و ساماندهی امور درمانی می شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان داشت: بعد از برنامه پزشک خانواده روستایی، طرح پزشک خانواده شهری در تمام استانها مراحل اجرایی خود را آغاز کرده است.

وی افزود: استان ما نیز همگام با سایر استانهای کشور این طرح را اجرایی خواهد کرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج یادآور شد: این طرح در اواخر تابستان امسال ابتدا در شهر گچساران و پس از آن در شهرهای دهدشت و یاسوج اجرایی می شود.

وی عنوان کرد: پزشکان برای ثبت نام به سایت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مراجعه و اطلاعات خود را وارد کنند.

کد مطلب 1622763

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