760 میلیون تومان اعتبار برای توسعه روستاهای صومعه سرا جذب شد

کریم شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حمایت از تولید ملی و خرید کالای ایرانی باعث تحولات اقتصادی خواهد شد، افزود: اگرچه حمایت از تولید ملی و خرید کالای ایرانی در بخش تبلیغات و اجرایی ضعیف عمل کرده توسعه و حمایت از این امر نیازمند همت مردم و مسئولان در عرصه مدیریتی است.

وی همچنین با اشاره به اینکه شاخصه خدمت صادقانه در نظام جمهوری اسلامی پشتکار و خدمت به مردم است، اظهار داشت: توان خود را باید در عرصه مدیریتی بالا برد و از تمام ظرفیتها برای خدمت به مردم استفاده کرد.

فرماندار صومعه سرا گفت: مردمداری و ایجاد رضایتمندی مردم باید در اولویت قرار گیرد؛ میز، پست و مقام نباید هدف افراد باشد.

وی در ادامه از مدیران خواست تا سلامت اداری مجموعه خود را به صورت جدی تحت نظارت داشته و مطالبات مردم را در اسرع وقت پاسخگو باشند.

شعبانی همچنین به وضعیت شهرستان صومعه سرا و وجود ظرفیتهای مختلف در زمینه گردشگری و ایجاد اشتغال اشاره کرد و افزود: دهیاریهای این شهرستان از لحاظ رتبه بندی در میزان جذب اعتبارات مقام سوم استان را از آن خود کرده‌اند که محل تامین اعتبارات از ارزش افزوده بوده است.

وی از بخشدارن ودهیاران خواست تا از اعتبارات به نحوه مطلوب برای توسعه روستاها استفاده و بخشی از مشکلات روستاها را رفع کنند.

فرماندار صومعه سرا گفت: این شهرستان مقام دوم آبزی ‌پروری با تولید هفت هزار و 300 تن ماهی و اشتغال 750 نفر و هزار و 100 هکتار آب بندان را دارد.

وی یادآور شد: با هدف اشتغال فارغ‌ التحصیلان کشاورزی 200 هکتار از منابع طبیعی این شهرستان شناسایی و در اختیار آنان قرار می‌ گیرد تا با دریافت وامهای 30 و 50 میلیون تومانی در زمینه تولید و اشتغال شهرستان گام بردارند.