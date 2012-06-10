دوسالانه کاریکاتور دچار اما و اگر شد

مسعود شجاعی طباطبایی، دبیر دوسالانه کاریکاتور و رئیس خانه کاریکاتور ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در زمان مدیریت آقای شالویی فراخوان دوسالانه به تمام دنیا مخابره شد و تاکنون حدود 90 کشور در این دوسالانه حضور پیدا کردهاند.
وی افزود: این دوسالانه از پنج ستارهای که به دوسالانههای هنری میدهند تمام ستارهها را اخذ کرده یعنی این بیینال یک بیینال پنج ستاره است. یکی از فاکتورهای مهم برای گرفتن این ستارهها زمان برگزاری و تناوب آن است که با توجه به تغییر مدیریت در ارشاد این تناوب به هم خورده و ستارههای دوسالانه کاریکاتور در خطر هستند.
وی افزود: برای این دوسالانه مبلغ 120 میلیون تومان در نظر گرفتهاند که بیش از نیمی از این مبلغ به جوایز اختصاص دارد و با مبلغ باقیمانده تنها میتوانیم یک نمایشگاه برگزار کنیم نه یک دوسالانه.
شجاعی طباطبایی ادامه داد: با مبلغی که درنظر گرفتهاند ما نمیتوانیم دوسالانهای در حد دوسالانههای کاریکاتور قبلی برگزار کنیم و این یعنی شکست زیرا نه امکان چاپ کتاب داریم و نه میتوانیم به طور کامل یک دوسالانه را برگزار کنیم!
وی در پایان گفت: البته قرار است با مدیر جدید مرکز امور تجسمی ارشاد جلسهای داشته باشیم و مشکلاتمان را مطرح کنیم و من امیدوارم در این جلسه مشکلات رفع شود و این دوسالانه مهم درست و شایسته برگزار شود.
مسعود شجاعی طباطبایی از اینکه دوسالنه مهمی مانند دوسالانه کاریکاتور دچار اما و اگرهای مدیریتی شدهاست گلایه کرد.
مسعود شجاعی طباطبایی، دبیر دوسالانه کاریکاتور و رئیس خانه کاریکاتور ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در زمان مدیریت آقای شالویی فراخوان دوسالانه به تمام دنیا مخابره شد و تاکنون حدود 90 کشور در این دوسالانه حضور پیدا کردهاند.
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