آخرین وضعیت تب کنگو در کشور/ 26 مبتلا و 6 فوتی

دکتر محمد مهدی گویا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه بعضا در خبرها می خوانیم که مردم عادی با خوردن گوشت دام به این بیماری مبتلا می شوند. در صورتی که این بیماری برای کارگران شاغل در کشتارگاهها، قصابی ها و کسانی که با دام سر و کار دارند، است.

وی با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 26 نفر در کشور به تب کریمه کنگو مبتلا شده اند، افزود: تا الان 6 نفر در اثر ابتلا به این بیماری فوت شده اند که یک مورد آن مربوط به کشور همسایه بوده است.

گویا ادامه داد: فصل بهار و تابستان فصل ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو است ولی موارد ابتلا نسبت به 3 ماهه اول سال گذشته افزایش نداشته است.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با اشاره به ماههای مبارک رجب، شعبان و رمضان، افزود: ذبح و کشتار دام در این ایام زیاد است در نتیجه تماس با دام بیشتر است. لذا، به هموطنان توصیه می شود از ذبح دام در منزل خودداری کنند و از خرید دامهایی که غیر از کشتارگاهها ذبح شده اند، امتناع کنند.

گویا با اعلام اینکه دامها بعد از ذبح در کشتارگاه به مدت 24 ساعت در سردخانه می ماند، گفت: در این مدت ویروس از بین می رود و مصرف گوشت خطری برای افراد ندارد.

وی با عنوان این مطلب که ذبح دام کار هر کسی نیست، افزود: اگر کسی که دام نگهداری می کند توسط کنه گزیده شد می بایست به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کند تا اقدامات لازم برای او صورت بگیرد.

تب کریمه کنگو یک عفونت ویروسی است که به شدت واگیردار است. این بیماری از طریق تماس با حیوان آلوده و در هنگام ذبح حیوان و تماس با امعاء و احشاء حیوان آلوده در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی به انسان منتقل می‌شود.

بروز علائم شبیه سرماخوردگی و استخوان درد در مراحل اولیه و تب همراه با خونریزی در مراحل بعدی از نشانه های این بیماری است و کادر درمانی و افرادی که با این دسته از بیماران مواجه می شوند باید سریعا مراتب را به مراکز بهداشتی درمانی اطلاع دهند.