نمایندگان لرستان در 5 کمیسیون مجلس/ سه نماینده در کمیسیون امنیت ملی

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین بروجردی نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس نهم، ابراهیم آقامحمدی نماینده مردم خرم آباد و چگنی و حجت الله خدایی سوری نماینده سلسله و دلفان نمایندگان لرستانی هستند که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم عضو شدند.

این در حالیست که در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی نیز ریاست این کمیسیون مهم بر عهده علاء الدین بروجردی نماینده مردم بروجرد بوده است.

همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس نهم میزبان دو نماینده دیگر لرستان است تا ایرج عبدی نماینده مردم خرم آباد و چگنی و عباس قائد رحمت نماینده دورود و ازنا در این کمیسیون عضو شوند.

دیگر کمیسیونی که دو نماینده لرستان در آن عضو شده اند کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نهم است. محمد تقی توکلی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی و بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد و اشترینان اعضای لرستانی کمسیون کشاورزی هستند.

و در نهایت در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم نیز لرستان یک عضو دارد تا علی کائیدی که در دوره قبل مجلس نیز در این کمیسیون عضویت داشته بازهم حضور خود را تکرار کند.

بنابر این گزارش پیش از این الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان رئیس کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی انتخاب شده بود.