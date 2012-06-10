به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور پیشکسوتان از امروز یکشنبه 21 خرداد ماه به میزبانی هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان برگزار می شود.

براسا این گزارش، 9 دوچرخه سوار همدانی در یازدهمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور پیشکسوتان حضور دارند.

دراین رقابتها حاضران در ماده جاده و در دو بخش تایم تریل و استقامت در 9 رده سنی ( 30 تا 34 سال، 35 تا 39 سال، 40 تا 44 سال، 45 تا 49 سال، 50 تا 54 سال، 55 تا 59 سال، 60 تا 64 سال، 65 تا 69 سال و 70 سال به بالا) رقابت می کنند.

تیم همدان با 9 دوچرخه سوار به مربیگری محمدعلی پرچمی و سرپرستی امیر جمالی در این رقابت ها حاضر می شود.

پیروزی پرگل علیصدر برابر سالکو شاهرود

تیم علیصدر همدان در هفته دهم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتسال باشگاه‌های کشور برابر حریف خود به پیروزی پرگل دست یافت.

بر اساس این گزارش، دهمین هفته از رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتسال باشگاه‌های کشور با انجام چند دیدار در دو گروه دنبال شد که در یکی از این دیدارها تیم علیصدر همدان در سالن شش هزار نفری انقلاب همدان به مصاف حریف شاهرودی خود رفت.

در پایان این رقابت علیصدر همدان با نتیجه پرگل 7 بر یک حریف خود را شکست داد .علیرضا مهربانیان 3 گل، محمد اصلانی 2 گل، رضا مهدی پور و امین وکیلی مراد یک گل وارد دروازه سالکو شاهرود کردند.

در حال حاضر در جدول مسابقات گروه دو افزون پلاست کاشان با 25 امتیاز صدرنشین است و مقاومت البرز با 21 امتیاز و علیصدر همدان با 20 امتیاز در رده دوم و سوم جدول رده بندی قرار دارند.

شمشیرباز همدانی طلای مسابقات امیدهای آسیا را کسب کرد

شمشیرباز همدانی در عضویت تیم ملی اسلحه اپه کشورمان در مسابقات قهرمانی امیدهای آسیا به مدال طلا دست یافت.

بر اساس این گزارش، در دیدار نهایی اسلحه اپه مسابقات شمشیربازی امیدهای آسیا تیم ملی ایران برابر هنگ‌کنگ به میدان رفت که در نهایت با نتیجه 45 بر 42 به پیروزی رسید و قهرمان شد.

تیم ملی اسلحه اپه کشورمان که با ترکیب سامان آزادیان از همدان به همراه طاهر عاشوری، محمد علی کیهانی و محمد اسماعیلی در این رقابت ها حاضر شده بود، در گام نخست با شکست حریفان در مرحله مقدماتی به مرحله حذفی راه یافت.

در بخش حذفی نیز با شکست ویتنام به جمع چهار تیم برتر آسیا صعود کرد و پس از این برای راهیابی به فینال به مصاف تیم قدرتمند کره رفت و در این مرحله هم موفق شد در وقت قانونی با نتیجه 35 بر 32 به پیروزی برسد.

تیم کشورمان در فینال هنگ کنگ را از پیش رو برداشت و قهرمان شد.

دو ورزشکار نهاوندی عضو تیم ملی پاورلیفتینگ کشور شدند

دو ورزشکار نهاوندی با موفقیت در مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ کلاسیک به عضویت تیم ملی درآمدند.

بر اساس این گزارش، مسابقات پاورلیفتینگ کلاسیک قهرمانی کشور به مدت دو روز در شهرستان شهریار برگزار شد و یونس نادری در وزن 105 کیلوگرم مقام دوم را کسب کرد.

همچنین، مصیب کیانی دیگر ورزشکار نهاوندی در 120 کیلوگرم صاحب جایگاه دوم شد.

این دو ورزشکار در رده سنی جوانان پس از کسب عنوان نایب قهرمانی، با تصمیم کادر فنی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

مدافع فصل گذشته پاس همدان به پرسپولیس تهران پیوست

مدافع فصل گذشته تیم فوتبال پاس همدان به تیم پرسپولیس تهران پیوست.

بر اساس این گزارش، پویا سیف پناهی که دو فصل در تیم پاس همدان عضویت داشت با مدیران باشگاه پرسپولیس تهران به توافق رسید.

سیف پناهی یکی از مدافعان ثابت تیم پاس در دو فصل گذشته رقابت های فوتبال دسته برتر و دسته اول کشور بود و بیشترین بازی را به نسبت سایر بازیکنان برای تیم پاس انجام داد.

همدان میزبان مسابقات قهرمانی دانش آموزان کشور

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش همدان گفت: همدان شهریور ماه سال جاری میزبان مسابقات قهرمانی دانش آموزان پسر سراسر کشور است.

عبدالله جعفری افزود: فدراسیون ورزشی مدارس کشور میزبانی مسابقات ورزشی در رشته های تکواندو، کشتی آزاد و فرنگی و ورزش باستانی را به استان همدان محول کرده است.

وی اظهار داشت: حضور یک هزار و 500 ورزشکار، مربی، داور، سرپرست و سایر عوامل در دهه اول شهریور برای این مسابقات پیش بینی شده که در قالب 105 تیم از استان های سراسر کشور حضور خواهند داشت.