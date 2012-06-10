جشنواره توسعه صنایع دفاعی با رویکرد زیست محیطی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره توسعه صنایع دفاعی با رویکرد زیست محیطی صبح امروز به همت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با شعار صنایع دفاعی پیش رو در تولید ملی و حافظ محیط زیست در مرکز نمایش های هوایی برگزار شد.

همچنین در این جشنواره از مراکز صنعتی، خدماتی، آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت دفاع که در سالهای اخیر اقدامات موثر زیست محیطی انجام داده و از سوی سازمان محیط زیست به عنوان واحدهای خدماتی و صنعتی سبز یا برگزیده سبز تعیین شده اند با اهداء لوح تقدیر و تندیس جشنواره مورد تقدیر و تمجید قرار گرفتند.

ارائه مقاالات مختلف توسط کارشناسان و متخصصان صنایع دفاعی در حوزه زیست محیطی و برگزاری نمایشگاه توانمندی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از دیگر برنامه های این جشنواره بود.

این جشنواره با مشارکت معاونت مهندسی و پدافند غیر عامل و معاونت صنعتی و امور تحقیقاتی وزارت دفاع و همکاری سازمان محیط زیست برگزار شد.