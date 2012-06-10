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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۰

جشنواره توسعه صنایع دفاعی با رویکرد زیست محیطی برگزار شد

به مناسبت هفته محیط زیست جشنواره توسعه صنایع دفاعی با رویکرد زیست محیطی در مرکز نمایش های هوایی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره توسعه صنایع دفاعی با رویکرد زیست محیطی صبح امروز به همت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با شعار صنایع دفاعی پیش رو در تولید ملی و حافظ محیط زیست در مرکز نمایش های هوایی برگزار شد.

همچنین در این جشنواره از مراکز صنعتی، خدماتی، آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت دفاع که در سالهای اخیر اقدامات موثر زیست محیطی انجام داده و از سوی سازمان محیط زیست به عنوان واحدهای خدماتی و صنعتی سبز یا برگزیده سبز تعیین شده اند با اهداء لوح تقدیر و تندیس جشنواره مورد تقدیر و تمجید قرار گرفتند.

ارائه مقاالات مختلف توسط کارشناسان و متخصصان صنایع دفاعی در حوزه زیست محیطی و برگزاری نمایشگاه توانمندی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از دیگر برنامه های این جشنواره بود.

این جشنواره با مشارکت معاونت مهندسی و پدافند غیر عامل و معاونت صنعتی و امور تحقیقاتی وزارت دفاع و همکاری سازمان محیط زیست برگزار شد.

کد مطلب 1622773

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