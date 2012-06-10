به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، این جلسه به ریاست محمد رویانیان و با حضور جمشید زارع قائم مقام، محمد حسن عالمی معاون ورزشی و حمیدرضا غریب مدیر روابط عمومی باشگاه و کلیه مربیان و مسئولان تیم های پایه در رده های مختلف تشکیل شد.

در این جلسه مدیر عامل پرسپولیس ابتدا شنونده نقطه نظرهای مربیان تیم های پایه پرسپولیس بود. سپس خطاب به آنها گفت: سوال من این است که خروجی تیم های پایه پرسپولیس چه بوده است؟ این تیم ها به چه دلیل بازی می کنند؟ چند بازیکن از این تیم ها به اردوی تیم ملی معرفی شدند؟ بچه های مردم را یک سال معطل می کنید که سر آخر چه اتفاقی روی بدهد؟ به دنبال قهرمانی هستید در حالی که اینطور مشکل دارید؟

وی ادامه می دهد: از مشکلات اصلی باشگاه پرسپولیس، نداشتن تیم های پایه قدرتمند است. تیم هایی که یک راهبرد و برنامه مشخص داشته باشند. به جای اینکه با من از آب معدنی صحبت کنید. نیامدید یک برنامه بیاورید که قصد دارید ظرف سه سال آینده چه می کنید. چرا تیم های پایه پرسپولیس باید اینطور ضعیف باشد که من نتوانم حتی یک بازیکن از تیم پایه به بزرگسالان بیاورم. تیمداری و مسابقاتی که خروجی نداشته باشد چه فایده ای دارد. این شرایط اصلا برای هواداران و من قابل قبول نیست.



مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در ادامه با اشاره به اینکه هدف او ساختن یک باشگاه است، تصریح کرد: من نیامده ام که یکسال مدیریت کنم، نتیجه ای بگیرم و بروم. یک مدیر باید سرباز باشد. باید بسازد حتی اگر خودش خراب شود. برای من مهم است روزی که می روم، پرسپولیس تیم های پایه قدرتمند و با برنامه ای داشته باشد. من ساختار 15 باشگاه معتبر دنیا را در رده های پایه مطالعه کرده ام. می دانم چه می خواهم و باید دنبال چه چیزی بروم.



وی در ادامه افزود: تفکر دنیای فوتبال روی تیم های پایه اقتصاد محور است. آنها بازیکن تولید می کنند و بعد می فروشند تا درآمد ایجاد کنند یا اینکه با جذب آنها در تیم اصلی، از هزینه ها کم کنند که باز تولید درآمد است. ما باید بتوانیم در این مسیر برنامه ریزی کنیم.



سردار رویانیان در ادامه گفت: مربی که با تیم های پایه پرسپولیس کار می کند باید برنامه داشته باشد. باید به دنبال کشف استعدادها باشد. اگر قرار باشد با هم کار کنیم باید این مسایل درست شود. مربی من باید سوابقش در باشگاه موجود باشد. یک بازیکن باید 15، 16 صفحه بیوگرافی در باشگاه داشته باشد.



مدیر عامل پرسپولیس خاطرنشان کرد: اگر به مربی حکم بدهم باید پاسخگو باشد. مربیان باید بطور مداوم معلومات خود را بالاببرند.



وی در ادامه با اشاره به جایگاه پرسپولیس در فوتبال ایران، گفت: پرسپولیس بسیار بزرگ است. ما حق نداریم که این باشگاه بزرگ را کوچک کنیم و من انتظار دارم در این مسیر، همه مسئولانه برخورد کنیم.

