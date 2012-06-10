به گزار ش خبرنگار مهر، سید جلال موسویان قبل از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر برنامه خاصی برای انتقال زندان های استان البرز به خارج از استان نداریم که تحقق این امر در کاهش جرائم در استان موثر خواهد بود.



وی افزود: تصمیم بر این است که 15 هزار زندانی طی 6 ماه نخست سال جاری از زندان های استان البرز به خارج از استان منتقل شوند.



وی در خصوص برخی از رویکردهای دادگستری استان در سال جاری، اضافه کرد: تکریم ارباب رجوع، کاهش وقت رسیدگی به پرونده های ارجاعی، افزایش رسیدگی به پرونده و رسیدگی به پرونده های مسن، صلح و ساز بین شاکی و متشاکی از جمله اهداف ما در سال جاری است.

موسویان در خصوص سرگردانی مراجعه کنندگان در دادگستری استان، اضافه کرد: دفاتری در ساختمان حقوقی دایر کرده ایم که وکلا در آنجا حضور دارند و اطلاعات حقوقی را به مراجعه کنندگان ارائه می دهند.



وی در خصوص شرح وظایف و عملکرد دادگستری استان البرز، افزود: برنامه ریزی، تشکیلات و روش ها و مدیریت انفورماتیک سه مدیریت حوزه کاری ما است.



معاون برنامه ریزی دادگستری کل استان البرز گفت: با توجه به اینکه آمار و اطلاعات دقیقی در شهرستان کرج به صورت متمرکز در دست نبود سیستم مالی، آمار و انفورماتیک دادگستری راه اندازی شد.