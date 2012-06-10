کاهش 27 درصدی بارندگی در آذربایجان غربی در 15 سال اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، فرخ مطلبی در نشست هم اندیشی در خصوص دریاچه ارومیه کاهش بارندگی را از مهمترین عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه عنوان کرد و افزود: کمبود بارندگی، افزایش دما و استفاده بی رویه از آبهای زیرزمینی از علل خشک شدن دریاچه ارومیه هستند تا جایی که طی 15 سال اخیر میزان بارندگی در استان 27 درصد کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: برای حل مشکل خشک شدن دریاچه ارومیه، تجهیز جزایر دریاچه ارومیه به ایستگاههای خودکار و تشکیل بانک اطلاعاتی متشکل از سه استان آذربایجان غربی، شرقی و کردستان را می توان پیشنهاد کرد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به تعیین شدن استان آذربایجان غربی به عنوان پایلوت برای اجرای الگوی کشت، افزود: با اجرای این طرح ، محصولات با نیاز آبی کم جایگزین محصولات با نیاز آبی بالا شده است.
محمد رضا اصغری افزود: در این راستا کشت ذرت علوفه ای در مساحتی حدود 15 هزار هکتار صورت گرفت و کاشت چغندرقند تا حدودی در استان کاهش یافت که در نهایت اجرای الگوی کشت سبب افزایش بهره وری مصرف آب می گردد.
وی اعلام کرد: در سال 90، آبیاری تحت فشار در 25 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اجرایی شده است که از این مقدار 8 هزار هکتار آن در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار داشت و امسال نیز برای اجرای 50 هزار هکتار از طرح های آبیاری تحت فشار در استان برنامه ریزی گردیده است.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف نیز با بیان اهمیت داده ها در شناخت درست از پدیده ها و مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، گفت: متاسفانه عمده آبخوان های مهم حوضه دریاچه ارومیه در حال افت سطح آب زیرزمینی می باشند.
دکتر مسعود تجریشی اظهار داشت: از مهم ترین عوامل تهدید کننده دریاچه ارومیه می توان به اقلیم و پدیده خشکسالی، تغییرات کالبدی حوضه دریاچه ارومیه و افزایش جمعیت، احداث سد بر رودخانه های حوضه آبریز دریاچه، توسعه سطح کشت و بهره برداری مفرط از منابع آب، تخریب مراتع و پوشش گیاهی در حوضه آبریز، دست کاری محیط آبی در فرآیند بزرگراه شهید کلانتری و فقدان برنامه آمایش و مدیریت یکپارچه در کل حوضه آبریز دریاچه، اشاره کرد.
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