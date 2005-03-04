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۱۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۶:۱۲

رييس جبهه مشاركت منطقه خراسان در گفت وگو با "مهر":

مفهوم وحدت اين است كه افراد مختلف با گرايشات متفاوت، كانديدا داشته باشند

رييس جبهه مشاركت منطقه خراسان گفت: ارايه يك نفر كانديدا ازسوي دو جناح، ابتدايي ترين تلقي از معناي وحدت ميان دو جناح مي باشد.

مهدي خراساني در گفت وگو با خبرنگار مهر در مشهد، با اشاره به صحبت هاي اسدالله بادامچيان مبني بر پيشنهاد وحدت و اتفاق ميان دو جناح،  اظهار داشت : مفهوم وحدت اين است كه افراد مختلف با گرايشات متفاوت، كانديدا داشته باشند و در عين حال همه براي حفظ حيثيت و آفيت نظام در يك جهت تلاش كنند.

وي ادامه داد: افرادي كه به شخصي راي مي دهند كه آراي كمتري دارد مسلما در جهت بالارفتن ضريب امنيتي جامعه گام برداشته اند.

خراساني افزود: اگر از اين ديدگاه به سراغ وحدت برويم كه صاحبان گرايشهاي مختلف در انتخابات شركت كنند و كسي مانع آنها نشود و همچنين امكانات بطور عادلانه تقسيم شود، آن زمان است كه مي توانيم شعار وحدت اجتماعي را بدهيم.

کد مطلب 162278

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