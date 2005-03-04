مهدي خراساني در گفت وگو با خبرنگار مهر در مشهد، با اشاره به صحبت هاي اسدالله بادامچيان مبني بر پيشنهاد وحدت و اتفاق ميان دو جناح، اظهار داشت : مفهوم وحدت اين است كه افراد مختلف با گرايشات متفاوت، كانديدا داشته باشند و در عين حال همه براي حفظ حيثيت و آفيت نظام در يك جهت تلاش كنند.

وي ادامه داد: افرادي كه به شخصي راي مي دهند كه آراي كمتري دارد مسلما در جهت بالارفتن ضريب امنيتي جامعه گام برداشته اند.

خراساني افزود: اگر از اين ديدگاه به سراغ وحدت برويم كه صاحبان گرايشهاي مختلف در انتخابات شركت كنند و كسي مانع آنها نشود و همچنين امكانات بطور عادلانه تقسيم شود، آن زمان است كه مي توانيم شعار وحدت اجتماعي را بدهيم.