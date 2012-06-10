تشکیل اتحادیه آموزشگاههای رانندگی در خراسان رضوی پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از پیگیری تشکیل اتحادیه استانی آموزشگاههای رانندگی خبر داد و افزود: فعالیت این آموزشگاهها تابع ماده 91 قانون نظام صنفی است.

علی صفرزاده در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان با تاکید بر الزام متصدیان آموزشگاههای رانندگی به اخذ پروانه کسب، اظهارداشت: به استناد ماده 91 قانون نظام صنفی، انجام هر فعالیت اقتصادی و ارائه کالا و خدمات به متقاضیان، مستلزم دریافت پروانه کسب است.

رئیس کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان با اشاره به اینکه فعالیت حدود 100 آموزشگاه رانندگی استان تا کنون تحت نظر یک انجمن مدیریت شده است تصریح کرد: ایجاد یک اتحادیه استانی می تواند مشکلات و خواسته های متصدیان این حرفه را بررسی و رفع و انتظارات مردمی را تامین کند.

فراخوان مقالات و مطالب تخصصی به مناسبت بزرگداشت روز صنعت و معدن

دبیر اجرایی ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در خراسان رضوی گفت: به مناسبت بزرگداشت 10 تیرماه روزملی صنعت و معدن، مقالات و مطالب تخصصی مرتبط با این بخش در ویژه نامه ای منتشر می شود.

فیروز ابراهیمی اظهارکرد: ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در استان خراسان رضوی با اهتمام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و سایر نهادهای دولتی و تشکل های بخش خصوصی، همایشی را در دهه اول تیر ماه 1391 در مشهد برگزار خواهد کرد.

وی تصریح کرد: کارآفرینان و مدیران بخش صنعت و معدن، کارشناسان واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی، اساتید و صاحبنظران و متخصصین دانشگاهی، خبرنگاران و صاحبان قلم می توانند مقالات خود را پیرامون محورهای پیشنهادی تا روز یکشنبه 28 خرداد جاری به آدرس الکترونیکی hmikh_razavi@yahoo.comارسال کنند.

روز اصناف تا روز ملی صنعت و معدن دهه تولید نامگذاری شد

سخنگوی سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی گفت:به منظور ایجاد یکپارچگی بخشهای فعال در حوزه صنعت ، معدن و تجارت ، از ابتدای تیرماه روز اصناف، لغایت دهم تیرماه روز ملی صنعت و معدن بعنوان دهه تولید ملی نام گذاری شده است.

مهدی تقوایی گفت: ستاد هماهنگی بزرگداشت روز اصناف و روز ملی صنعت و معدن با هدف ترویج فرهنگ مصرف تولید ملی و بررسی موانع، مشکلات، فرصتها و تهدیدهای پیش روی صنعت، معدن وتجارت تاریخ مذکور را دهه تولید ملی نام گذاری کرده است.

وی تاکید کرد: دارابودن استانداردهای ملی و بین المللی ، ارائه خدمات پس از فروش برای کالاهای مرتبط و دارابودن کیفیت مناسب، قابلیت صادرات و رقابت در بازارهای خارجی از شرایط شرکت کنندگان در نمایشگاه ساخت ایران است.