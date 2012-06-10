به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی امروز یکشنبه در جشنواره توسعه صنایع دفاعی با رویکرد زیست محیطی با بیان اینکه در مکتب اسلام اهمیت ویژه ای به محیط زیست شده است، گفت: نابودی چنین محیطی جفایی بزرگ است. چیزی که حیات دارد نباید نابود شود. از این رو ما در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید ویژه ای بر حفظ محیط زیست داریم.

وی گفت: ما باید احساس لطیفی به محیط زیست، آب و هوا و مظاهر الهی داشته باشیم و با آن احساس صمیمیت کنیم و این موضوع از کارهای روتین بسیار مهمتر است.

وزیر دفاع با بیان اینکه محیط زیست مفهوم چندگانه دارد، افزود: یکی از مهمترین این مفهوم ها مسئولیت اجتماعی است. کسی می تواند از محیط زیست دفاع کند که احساس مسئولیت اجتماعی داشته باشد وگرنه آن فرد فاقد مسئولیت اجتماعی است.

وحیدی با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست یعنی رعایت حقوق دیگران، افزود: در محیط زیست باید به گونه ای عمل کنیم تا بتوانیم آن را به نسل های آینده به خوبی منتقل کنیم تا نسل های آینده نیز از محیط زیست بی بهره نمانند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: محیط زیست در توسعه پایدار نیز تعریف می شود و این نشان دهنده آن است که باید همگان وظیفه خود را در این حوزه به نحو احسن انجام دهند و اگر به محیط زیست نگاه خوبی نداشته باشیم نگاهی که در پیش خواهیم گرفت نگاهی غلط است.

وی با بیان اینکه بدون شک جنگ ها بر سر محیط زیست اتفاق خواهد افتاد، افزود: امروز علاوه بر تهدیدهای اقتصادی، سیاسی، نظامی با تهدید زیست محیطی نیز روبرو شده ایم.

وزیر دفاع در ادامه سخنانش با بیان اینکه این وزارتخانه در زمینه محیط زیست تا کنون اقداماتی را انجام داده است، مدیریت پسماندها و خروج برخی از نهادهای این وزارتخانه از داخل شهر را یکی از مهمترین اقدامات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ارزیابی کرد و گفت: کارهای تحقیقاتی خوبی در زمینه محیط زیست انجام شده است و امیدواریم بتوانیم این کارها را با همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست ادامه دهیم تا بتوانیم به نقطه مطلوب دست یابیم.

وحیدی در پایان سخنانش با بیان اینکه کارهای مهمی را می توان در حوزه محیط زیست در قالب پروژه ارائه و تعریف کرد، افزود: در این صورت می توان در رشد و نوآوری موثر واقع شد و از این اقدامات که در قالب پروژه انجام می شود به عنوان موتور محرکه استفاده کرد.