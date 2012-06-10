حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: در مجموع فقط 10 تا 15 درصد پسماندهای صنعتی قابلیت بازیافت و احیاء مجدد دارند که بخش بزرگی از این میزان در استان البرز بازیافت و طی فرآیندی یا در همان کارخانه و یا به عنوان مواد اولیه برای محصولی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

وی افزود: بخشی از این پسماندها باید خنثی سازی شوند که پس از خنثی سازی و از بین بردن اثرات سمی شان می توان از آنها استفاده کرد.

پسندیده ادامه داد: در شهر کرج روزانه تا هزار و 200 تن انواع پسماندهای خانگی، شهری، کشاورزی، صنعتی و ویژه تولید می شود که 500 تن آن به دلیل داشتن ترکیبات آلی به کود کمپوست تبدیل می شوند و باقیمانده آن دفع می شود.

وی افزود: این میزان بازیافت با استفاده از ظرفیت کنونی سیستم های احیاء مجدد است که با تجهیز دستگاههای بازیافت می توانیم زباله های خانگی و عادی را که دارای ترکیبات آلی هستند، تا 70 درصد بازیافت و به کود کمپوست تبدیل کرد.

پسندیده یادآور شد: پسماندهای خانگی که به کود کمپوست تبدیل می شوند، برای غنی سازی خاک و فعالیتهای کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.