  1. حوزه و دانشگاه
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۹

معاون دانشگاه:

مناطق دانشگاه آزاد 18 گانه شد/ ظرفیت بالای قم برای تاسیس منطقه 18

مناطق دانشگاه آزاد 18 گانه شد/ ظرفیت بالای قم برای تاسیس منطقه 18

پیرو تغییرات گسترده در دانشگاه آزاد از زمان روی کار آمدن رئیس جدید به گفته معاون هماهنگی دانشگاه آزاد، یک منطقه به مناطق 17 گانه دانشگاه آزاد در قم افزوده و رئیس آن منصوب شد.

محمدصادق مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، منطقه تازه تاسیس 18 دانشگاه آزاد در جلسه هیات رئیسه دانشگاه به تصویب رسید و یک منطقه به مناطق دانشگاه افزوده شد.

وی با بیان اینکه لزوم تاسیس منطقه 18 در دانشگاه آزاد احساس می شد، درباره علت تاسیس این منطقه، اظهار داشت: قم ویژگیهای خاص خودش را دارد و لازم است منطقه ای ویژه در این استان تاسیس شود.

به گفته این مقام مسئول دانشگاه آزاد اسلامی، حجت الاسلام مجتبی الهیان - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه تهران که 12 سال رئیس مجتمع عالی قضایی قم وابسته به دانشگاه تهران بود از سوی رئیس دانشگاه آزاد به عنوان رئیس این منطقه منصوب شد.

مهدوی تاکید کرد که تحصیلات تکمیلی با راه اندازی منطقه 18 گسترش خواهد یافت و به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد یک آزمایشگاه ملی یا مرکز تحقیقات علوم انسانی در منطقه مذکور تاسیس خواهد شد.

کد مطلب 1622789

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