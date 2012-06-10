مجلس کانون اقتدار است/ صومعه سرا مظلوم و فراموش شده

حمیدرضا خصوصی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میثاق ملت و منشور اداره کشور است به طور مستقیم در 29 اصل به موضوع مجلس شورای اسلامی پرداخته و در 20 اصل وظایفی خاص برای مجلس برشمرده است.

وی اظهارداشت: مجلس به عنوان نهاد حاکمیت ملی از آنچنان جایگاه و اقتداری برخوردار بوده که حضرت امام خمینی (ره) آن را در راس نهادهای نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری نیز آن‌ را بعنوان ویترین مجموعه نظام نامید‌ه ‌اند.

نماینده صومعه سرا گفت: مجلس بعنوان ویترین نظام باید دارای بهترین افراد، مصوبات، نظارت و عملکرد آن نیز از بهترینها باشد تا مصداق ویترین نظام بر آن صدق کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه صومعه سرا مظلوم واقع شده و بیشترین آمار بیکاری در سطح استان را دارد، افزود: مسئولان باید با همدلی و وفاق لباس رزم پوشیده و مشکل بیکاری شهرستان را کاهش دهند.

خصوصی ثانی با بیان اینکه انسان از معبر خدمت به خلق خدا نزدیک می‌ شود، گفت: هجمه جهانی و تحریمها امروز موجب رنجش مردم شده است و اهمیت موضوع زمانی جلوه پیدا می ‌کند که رهبر معظم انقلاب امسال را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری می ‌کنند.

وی با عنوان اینکه توجه همه ‌جانبه مسئولان به حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی می‌تواند راه برون رفت از تحریمها باشد، افزود: مسئولان با برنامه ریزی هدفمند و آحاد مردم با درایت و تدبیر تمامی نقشه های دشمنان را خنثی خواهند کرد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی در ادامه از مسئولان اداره ها خواست نهایت همکاری را برای توسعه و پیشرفت این شهرستان داشته باشند.