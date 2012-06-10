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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۷

سرهنگ براتیان:

مرزبانان خراسان شمالی 6 عابر غیرمجاز را در مرز دستگیر کردند

مرزبانان خراسان شمالی 6 عابر غیرمجاز را در مرز دستگیر کردند

بجنورد - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی مرزبانی خراسان شمالی گفت: مرزبانان این استان در طول 24 ساعت گذشته شش عابر غیرمجاز را هنگام عبور از مرز این استان به ترکمنستان دستگیر کردند.

سرهنگ بهزاد براتیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این افراد چوپانان چند گله احشام بودند که قصد داشتند 3 هزار و 200 راس دام سبک را از استان خارج کنند.

وی با بیان اینکه این افراد قصد خروج غیرقانونی از مناطق مختلف مرزی خراسان شمالی را داشتند اظهار داشت: در این رابطه 6 نفر از متخلفین در محدوده مرزی غلامان دستگیر شدند.

سرهنگ براتیان اضافه کرد: با دستگیری این افراد احشام مهار شده پس از صورت جلسه و رسیدگی تحویل صاحبان آن‌ها که از دامداران روستاهای مرزی خراسان شمالی بودند تحویل داده شد.

وی تصریح کرد: 6 عابر غیرمجاز مرزی نیز پس از دستگیری و تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی استان معرفی شدند.

خراسان شمالی در شمال شرق کشور 301 کیلومتر مرز خشکی با کشور ترکمنستان دارد.

کد مطلب 1622791

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