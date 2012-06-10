مرزبانان خراسان شمالی 6 عابر غیرمجاز را در مرز دستگیر کردند

سرهنگ بهزاد براتیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این افراد چوپانان چند گله احشام بودند که قصد داشتند 3 هزار و 200 راس دام سبک را از استان خارج کنند.
وی با بیان اینکه این افراد قصد خروج غیرقانونی از مناطق مختلف مرزی خراسان شمالی را داشتند اظهار داشت: در این رابطه 6 نفر از متخلفین در محدوده مرزی غلامان دستگیر شدند.
سرهنگ براتیان اضافه کرد: با دستگیری این افراد احشام مهار شده پس از صورت جلسه و رسیدگی تحویل صاحبان آنها که از دامداران روستاهای مرزی خراسان شمالی بودند تحویل داده شد.
وی تصریح کرد: 6 عابر غیرمجاز مرزی نیز پس از دستگیری و تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی استان معرفی شدند.
خراسان شمالی در شمال شرق کشور 301 کیلومتر مرز خشکی با کشور ترکمنستان دارد.
نظر شما