خیابان های اصلی شهر قوچان یک طرفه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار قوچان از یک طرفه شدن برخی خیابان های این شهر در آینده ای نزدیک خبرداد.

محمدرضا دادرس گفت: مطالعات طرح ترافیک این شهر پس از مدت ها کار کارشناسی توسط نخبگان فن به پایان رسید که براساس آن و به منظور کاهش حجم ترافیک شهر تمامی خیابان ها یک طرفه خواهند شد.

وی افزود: این طرح در دستور کار نخستین جلسه پیشروی شورای هماهنگی ترافیک استان قراردارد و در صورت تصویب در این شورا، بلافاصله اجرایی خواهد شد.

شهردار قوچان گفت: ترافیک سنگین شهری و کم عرض بودن همگی معابر شهر دو عامل اصلی تصویب طرح یک طرفه شدن تمامی خیابان های قوچان به عنوان یکی از ارکان اصلی طرح جامع ترافیک شهر است.

ضرورت تغییر نحوه توزیع عوارض ارزش افزوده بین شهرها و روستاها

شهردار تربت جام خواستار بازنگری در نحوه توزیع عوارض ارزش افزوده در بین شهرها و روستاها شد.

محمود آغشن گفت: براساس قانون فعلی، سرانه جمعیتی ملاک تقسیم عوارض ارزش افزوده بین شهرها و روستاهاست که البته با توجه به نابرابری هزینه ها و نیازهای زندگی در شهر و روستا مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از موارد حجم اعتبار تخصیص یافته به روستاها بیش از حد نیاز بوده و باعث هدر رفتن سرمایه می شود این در حالی است که اغلب شهرها با توجه به حجم بالای خدماتی که ارائه می دهند و سفر گسترده روستاییان برای استفاده از این خدمات به شهرها، اعتبار مناسبی دریافت نمی کنند.

آغشن با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن نوع و حجم ارایه خدمات در تخصیص اعتبارات عوارض ارزش افزوده، گفت:این امر به یک شهر یا دو شهر محدود نشده و دغدغه همه شهرداران است.

حضور زائران فرصتی بزرگ برای توسعه صنعت گردشگری خراسان رضوی است

مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی گفت: صنعت گردشگری خراسان رضوی دارای پتانسیل بالایی است که متاسفانه کمتر شناخته شده و در نتیجه امروز با مشکل کم شدن سفر به استان و ماندگار نبودن زائر روبرو هستیم.

محسن لشگری با اشاره به اقدامات انجام شده در این موسسه برای بهبود وضعیت گردشگری استان پرداخت و گفت: این موسسه با همت و عزم بالا در صنعت گردشگری استان فعال است و پروژه هایی چون مجموعه گردشگری و دریاچه چالیدره طرقبه، دهکده سلامت طرقبه، مجموعه های گردشگری زردشت ششتمد، جغتای و پیشکوه تربت حیدریه را به اجرا گذاشته است.