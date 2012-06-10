حضور مازنیها در چهار کمیسیون مجلس/ نبود نماینده ای در کمیسیون کشاورزی!

به گزارش خبرنگار مهر، با مشخص شدن حضور نمایندگان در کمیسیون های مختلف مجلس نهم، هفت نماینده از 12 نماینده مازندران در چهار کمیسیون آموزش و تحقیقات، برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و صنایع و معادن حضور دارند.

بر این اساس عبدالوحید فیاضی نماینده مردم نور و محمود آباد و قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون آموزش و تحقیقات که هر دو دارای سابقه فرهنگی و اجرایی در این حوزه ها بوده مشغول به فعالیت شدند.

عزت الله یوسفیان ملا، نماینده دو دوره قبلی مردم آمل نیز این بار به مانند گذشته ترجیح داد در کمیسیون موثر برنامه و بودجه ایفای نقش کند.

کمال علی پور، احمد علی مقیمی و محمد دامادی به ترتیب نمایندگان مردم قائم شهر، جویبار و سوادکوه، شرق مازندران و ساری و میاندرود که اولی و سومی برای نخستین بار به عنوان نماینده وارد بهارستان شدند، ترجیح دادند که در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به جهت تخصص شان حضور یابند.

سید هادی حسینی، مدیر کل سابق تربیت بدنی مازندران و دیگر نماینده مردم قائم شهر، جویبار و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی نیز به خود اجازه داد برای توسعه صنعت مازندران، در کمیسیون صنایع و معادن ایفای نقش کند تا قائم شهر مانند دوره قبلی نماینده ای در این کمیسیون داشته باشد.

از نکات بارز مشهود در کمیسیون ها می توان این استنباط را کرد که باز نمایندگان مازندرانی مجلس نهم، همان اشتباه همتایان قبلی خود را کرده و ترجیح دادند در کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس حضور نیابند و جای بسی تعجب است که استان کشاورزی مازندران، نماینده ای در این کمیسیون اثرگذار نداشته باشد.

با این اوصاف تفاوتهایی در بین ترکیب نمایندگان فعلی در کمیسیون ها با دوره قبلی صورت گرفته به عنوان نمونه سید رمضان شجاعی کیاسری، نماینده دوره فعلی و قبلی مردم ساری در مجلس شورای اسلامی که در کمیسیون فرهنگی حضور داشته و دارای سابقه فرهنگی و رسانه ای است، در هیچ یک از کمیسیونها حضور ندارد.



هم اکنون هفت نماینده از 12 نماینده مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی در چهار کمیسیون از 21 کمیسیون اصلی و فرعی مجلس نهم شرکت کرده و باید دید آیا پنج نماینده دیگر در کمیسیون های باقی مانده عضویت خواهند یافت یا ترجیح می دهند در فراکسیون های مجلس عضویت غیردائمی داشته باشند.

با نگاه آماری به مجلس هشتم در مازندران نمایندگان مردم ساری و میاندرود در کمیسیون های صنایع و فرهنگی، قائم شهر و سوادکوه در کمیسیون های صنایع و انرژِی، بهشهر، نکا و گلوگاه در کمیسیون عمران، آمل در کمیسیون برنامه و بودجه و قضایی، بابل در کمیسیون عمران و آموزش و تحقیقات، بابلسر و فریدونکنار در کمیسیون آموزش و تحقیقات، نور و محمود آباد عضو هیئت رئیسه، نوشهر و چالوس در بهداشت و درمان، تنکابن و رامسر در صنایع و معادن ایفای نقش کردند.

با مشخص شدن ترکیب فعلی نمایندگان مازندرانی در کمیسیون های مجلس نهم، این اطلاعات بدست می آید که نمایندگان مازندران در کمیسیون های آموزش و تحقیقات، برنامه و بودجه، عمران و صنایع و معادن دارای عضو هستند.

نام سید رمضان شجاعی کیاسری، نماینده مردم ساری و میاندرود، مقداد نجف نژاد نماینده بابلسر و فریدونکنار، حجت الاسلام علی اکبر ناصری و حسین نیازآذری نمایندگان مردم بابل، در هیچ یک از کمیسیون های مجلس نهم دیده نشده است.

امید است این افراد در کمیسیون های اصلی باقیمانده نظیر تلفیق، تدوین آیین نامه داخلی، تحقیق، بررسی طرح تحول اقتصادی، نظارت و پیگیری و اجرای اصل 44 قانون اساسی و جهاد اقتصادی ایفای نقش کنند تا وزنه نمایندگان مازندران در مجلس نهم که دارای دو رئیس قوه مجریه و قضاییه در کشور بوده بیش از گذشته افزایش یابد.

مازندران دارای 12 نماینده در 9 حوزه انتخابیه است و بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.

این استان دارای 19 شهرستان، 53 شهر و بیش از 3400 روستا است.

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گزارش: حسین قربانی میانرودی