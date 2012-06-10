عملیات اجرایی نیروگاه سد تنظیمی دز به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نیروگاه سد تنظیمی دز به عنوان نخستین قرارداد B.O.T (ساخت، بهره برداری، انتقال) نیروگاه های برق آبی کشور به اجرا نزدیک شده است.

با اعلام آمادگی شرکت فراب، تفاهمنامه‌ای برای تامین مالی، اجرا و بهره‌برداری پروژه به روش B.O.T تنظیم و مبادله شد که با هماهنگی دفتر خصوصی سازی و دفتر تنظیم مقررات بازار وزارت نیرو، قرارداد و ضمائم فنی و مالی آن تنظیم و توافق شد.



به تازگی این قرارداد به امضای مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت توانیر نیز رسیده و مطابق فرایند موجود، گام بعدی برای اجرایی شدن پروژه نیروگاه سد تنظیمی دز، مجوز ترک تشریفات مناقصه است.



در این پروژه، قرارداد تیپ اجرای نیروگاه‌ های برق آبی به روش B.O.T تهیه و برای ابلاغ در سطح وزارت نیرو به مراجع مربوطه ارسال شده است.



مکان اجرای پروژه نیروگاه سد تنظیمی دز به ظرفیت 20 مگاوات و انرژی تولید سالیانه 137.5 گیگاوات ساعت در پائین دست سد مخزنی دز در استان خوزستان واقع شده است.



مدت اجرای این قرارداد 2.5 ساله و مدت بهره‌برداری سرمایه‌ گذار 22 سال خواهد بود.



قیمت خرید هر کیلووات ساعت برق تولیدی آن نیز 550 ریال است و در پایان دوره بهره برداری این نیروگاه به سرمایه پذیر منتقل خواهد شد.