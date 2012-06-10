اعلام آمادگی 20 ورزشکار خارجی برای اسکواش جام میلاد گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تجری پیش از ظهر یکشنبه در نشست اعضای ستاد برگزاری سومین دوره مسابقات اسکواش افزود: این ورزشکاران از کشورهای کویت، پاکستان، اردن، عراق، مصر و ایران برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

قربانعلی پاشا مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان گفت: برگزاری چنین مسابقاتی علاوه بر ارتقای سطح کیفی اسکواش بازان این منطقه باعث تبادل فرهنگی هم خواهد شد.

وی گفت: همه باید دست به دست هم دهیم تا در حد نام گلستان و مردم این منطقه میزبان شایسته ای برای ورزشکاران حاضر در این جام باشیم.

در این نشست همچنین پیشنهاد شد در صورت موافقت فدراسیون اسکواش ایران، به دلیل عدم تداخل جام میلاد با روز اول ماه مبارک رمضان، مسابقات از تاریخ 27 تیرماه به 24 این ماه موکول شود.





