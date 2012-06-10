همایش تحقق بخشی توسعه مشارکتهای مردمی در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آراز ضیایی ظهر یکشنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر و مشارکتهای مردمی، تعامل رسانه ها را در راستای مبارزه با مواد مخدر بسیار مهم عنوان کرد و افزود: رسانه ها با آگاه سازی مردم در کاهش معضلات اجتماعی از جمله اعتیاد بسیار تاثیرگذار هستند.

وی ادامه داد: در شهرستان خدابنده روستای عاری از اعتیاد شناسایی شده و به این روستا تسهیلات و امتیاز تعلق می گیرد.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر زنجان گفت: در راستای اشتغال معتادین باید شرایط کاری مهیا شود چرا که زمینه ایجاد اشتغال عدم برگشت معتاد به سوی اعتیاد را به دنبال دارد.

ضیایی گفت: درمان معتاد نیاز به امکانات و ایجاد محیطی آرام دارد که در این راستا باید دستگاههای ذیربط و دانشگاهها با مراکز درمانی ترک اعتیاد همکاری کنند.

وی، 6 ژوئن برابر اول تیرماه را هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد و گفت: در راستای اجرای برنامه های هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر رسانه ها مانور دهند که در این راستا برگزاری مسابقات ورزشی، برپایی نمایشگاه و مصاحبه مدیران ذیربط حوزه مواد مخدر با رسانه ها از برنامه های مهم این هفته است.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان تاکید کرد: تعداد اعضای کادر تخصصی پیشگیری به 300 نفر افزایش می یابد.

ضیایی گفت: در راستای مشارکت مردمی با کادر تخصصی پیشگیری ائمه جماعات هم حضور فعال دارند.

وی افزود: اعزام مبلغین به کمپها از برنامه های مهم شورای هماهنگی مواد مخدر است.