اتصال 600 مدرسه مازندران به شبکه اینترنت ملی

اسکندر عباس پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا پایان امسال این تعداد به هزار و135 مدرسه وتا سال تحصیلی 92، تعداد مدرسه های مازندران که به شبکه ملی اینترنت متصل خواهند شد به دو هزار و300 مدرسه افزایش خواهد یافت.



وی هوشمندسازی مدارس را اقدامی مثبت در راستای سند چشم‌ انداز نظام، تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش دانست.



معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش مازندران اضافه کرد: هوشمند سازی مدارس بدون شک کارآیی مدارس و کلاس‌ های درس را دوچندان می‌ کند و نویدبخش آینده‌ ای درخشان برای جامعه خواهد بود.



عباس پور، تلاش برای آماده‌ سازی دانش‌ آموزان برای زندگی در فضای مجازی، استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در توانمند سازی دانش‌آموزان، خودکارسازی سیستم‌ های مدارس، ایجاد فضای مناسب برای نوآوری و خلاقیت دانش‌آموزان در یک فضای پژوهشی محور و افزایش دانایی دانش‌ آموزان برای رفع نیازهای عصر حاضر را از مهم‌ ترین اهداف و ویژگی‌های اجرای طرح هوشمند سازی مدارس بیان کرد.



وی، فعالیت مدارس هیئت امنایی از مهرماه امسال را به شرط هوشمند سازی مدارس زیرپوشش این مجتمع ها امکان پذیر دانست وگفت: با تاکید وزارت آموزش و پرورش مدارس سمپاد، نمونه دولتی، شبانه روزی، شاهد ، هیئت امنایی و غیردولتی باید تا مهر امسال هوشمندسازی شوند و دراین راستا مقدمات آن فراهم وپیش بینی شده است.



معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش مازندران تاکید کرد: اگر مدارس هیئت امنایی تا مهرماه امسال خود را مجهز و هوشمندسازی نکنند، فعالیت آموزشی آنان لغو خواهد شد.