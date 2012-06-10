خرید تضمینی سیب زمینی و پیاز در خوزستان پایان یافت

هرمز خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از این میزان 28 هزار تن پیاز و دو هزار و 300 تن سیب زمینی است که بابت خرید این میزان محصول 33 میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه قیمت تضمینی هرکیلوگرم پیاز امسال 105 تومان و سیب زمینی 152 تومان بود، افزود: طبق دستور العمل شورای نظارت و برنامه ریزی و به منظور حمایت از کشاورزان، محصولاتی را که کشاورزان نمی توانند در بازار به فروش برسانند به صورت تضمینی از آنها خریداری می شود.



خواجوی تصریح کرد: سال گذشته 54 هزار تن پیاز به قیمت تضمینی ازکشاورزان خریداری شد اما سیب زمینی به علت داشتنن مشتری به صورت آزاد در بازار عرضه شد.



مدیرسازمان تعاون روستایی خوزستان علت کاهش خرید پیاز را اجرای طرح الگوی کشت از جهاد کشاورزی استان اعلام کرد که به منظور جلوگیری از تولید بی هدف کشاورزان در مزارع اجرا شد.



پیازهای خریداری شده به دلیل مازاد بر نیاز بودن و اشباع بازار مصرف در خوزستان به 17 استان دیگر ارسال شد. سرانه مصرف پیاز در خوزستان و کشور هم اکنون 22 کیلوگرم است.



امسال سطح زیرکشت سیب زمینی در خوزستان پنج هزار و703 هکتار و پیاز چهار هزار و 500 هزار هکتار بود.