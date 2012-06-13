باغات سامان درحال نابودی/ کاهش آب زاینده رود

به گزارش خبرنگار مهر، کم آبی رودخانه زاینده رود موجب شده که ساعتها و روزهای آبیاری باغات کشاورزی تغییر کرده و موجب از بین رفتن محصولات کشاورزی این منطقه شود.

با توجه به اینکه بیشترین قطب کشاورزی این استان در بخش سامان و حاشیه زاینده رود واقع شده اما هم اکنون کشاورزان این منطقه با مشکل جدی خاموشی پمپاژهای در طول هفته به دلیل کاهش آب رودخانه مواجه هستند.

قطعی مکرر پمپاژ طرح های کشاورزی موجب می شود که تولیدات محصولات کشاورزی کاهش و خسارات زیادی برای کشاورزان این منطقه به همراه داشته باشد.

در حاشیه زاینده رود به دلیل خاموشی مکرر پمپاژ های طرح های کشاورزی بیشتر برگ و محصولات درختان بادام و هلو و زرد الو زرد شده و قبل از شروع فصل تابستان و گرما به زمین ریخته شود.

دلیل کم آب شدن آب رودخانه زاینده رود بسته شدن آب و کم فشار شدن آب رودخانه از سد زاینده رود است و کم آب شدن رودخانه زاینده رود موجب می شود که موتور پمپاژ های این منطقه خسارت ببیند.

رودخانه زاینده رود در میان باغات سامان



با توجه با گران شدن قبوض برق، برق مصرفی پمپاژها بسیار بالاست و تاکنون هیچ یارانه ای برای کشاورزان در نظر گرفته نشده و با توجه به اینکه محصولات کشاورزی با توجه بر کم آبی دارای بازده اقتصادی بالای برای کشاورز نیست اما کشاورز باید هزینه های زیادی را برای باغات و مزارع خود داشته و محصول خود را با کمترین قیمت به فروش برساند که برای کشاورزان این منطقه در اصل کشاورزی سودی زیادی به همراه ندارد.

مشکلات کشارزان بعد از اجرایی شدن یارانه به خصوص درزمینه پرداخت قبوض برق و سموم و کودهای شمیایی افزایش داشته و کشاورز از پس این همه هزینه بر نمی آیند.

کاهش محصولات کشاورزی منطقه حاشیه زاینده رود به دلیل خرابی پمپاژهای حاشیه رودخانه

یکی از کشاورزان حاشیه زاینده رود در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حاشیه رودخانه زاینده قطب کشاورزی در استان است، بیان داشت: در حال حاضر با کم شدن آب رودخانه و خاموشی پمپاژ های طرح های کشاورزی و خرابی موتور های پمپاژ ها و ... تولید محصولات کشاورزی در این منطقه از بازدهی کمتری برخوردار شده است.

جهانگیر کریمی با اشاره به اینکه سال تولید ملی باید محصولات کشاورزی در راستای تولید حمایت ویژه صورت گیرد، اذعان داشت: باید قشر کشاورز مورد توجه دولت و ارگان های زیربط قرار گیرد ودر حال حاضر پرداخت قبوض و خرید کود های شمیایی و سموم برای درختان با توجه به پرداخت یارانه از سوی دولت برای قشر کشاورز در راستای توسعه کشاورزی بسیار سخت است زیرا که یارانه ای برای کشاورز در نظر گرفته نشده است.

وی اذعان داشت: در حال حاضر مشکل عمده کشاورزان این منطقه خاموش پی در پی پمپاژها طرح های کشاورزی موجب شده که محصولات با کیفیت کمتری تولید شود.

کریمی بیان داشت: خاموشی پی در پی پمپاژها به دلیل کاهش آب رودخانه زاینده رود است که باید این موضوع از طریق مسئولین مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

بسته شدن آب رودخانه زاینده رود بدون اطلاع به کشاورزان حاشیه روخانه زاینده رود



رئیس خانه کشاورز استان چهار محال و بختیاری با اشاره به کاهش سطح آب رودخانه زاینده رود، اظهار داشت: بسته شدن آب رودخانه زاینده رود بدون اطلاع قبلی به کشاورزان حاشیه رودخانه زاینده رود از سوی آب منطقه ای استان اصفهان بسته شده است.

سید طاهر نوربخش با بیان اینکه با بسته شدن و کاهش سطح آب رودخانه زاینده رود موجب شده که پمپاژها طرح های کشاورزی این منطقه آسیب ببینند، بیان داشت: پمپاژ های آب حاشیه رودخانه زانیده رد بر اساس سطح آب احداث شده اند و کاهش سطح آب زاینده رود موجب به وجود آمدن مشکلاتی برای کشاورزان این منطقه شده است.

نوربخش با اشاره به اینکه با تاخیرهای به وجود آمده در تعمیر پمپاژ های باغات حاشیه رودخانه زاینده رود نظام آبیاری باغات برهم زده شده، اذعان داشت: بی نظمی های سیستم های آبیاری باغات موجب خشک شدن درختان بادام و محصولات باغی شده است و کشاورزان این منطقه خسارت زیادی را به دلیل کاهش سطح آب رودخانه زاینده رود متحمل شده اند.

وی با بیان اینکه تا کنون بیش از 20 مورد از پمپاژ های منطقه دچار آسیب شده اند، بیان داشت: در راستای خسارت وارده به کشاورزان منطقه، کشاورزان خواستار پرداخت خسارت خرابی پمپاژها از آب منطقه ای اصفهان و وزارت نیرو هستند.

نوربخش با اشاره به اینکه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قیمت قبوض برق بسیار بالا است و سرما زدگی و خرابی پمپاژها ها و .... همه و همه در کاهش محصولات و کاهش در امد کشاورزان این منطقه تاثیر داشته است، بیان داشت: کشاورزان از اداره برق استان خواستار بخشودگی دو دوره قبوض برق طرح های باغات کشاورزان هستند.

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گزارش : زهرا مرادی

