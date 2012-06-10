به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه در ادامه سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بزرگ بانکی پس از قرائت کیفرخواست متهم ردیف 26 پرونده آقای س - خ (کارپرداز و نماینده ثبتی گروه ملی در کیش) در جایگاه قرار گرفت.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما متهم به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، تنزیل، تحصیل مال نامشروع، جعل سند، پرداخت رشوه هستید از خود دفاع کنید. متهم در پاسخ گفت: من این اتهامات را قبول ندارم. بنده اسناد را تحویل می گرفتم می بردم بانک تا بانک کارها را انجام داده و نتیجه را به شرکت اعلام می کردم. وقتی پولها به حساب واریز می شد خبر می دادم و این کل کارم در کیش بود.

در مورد افتتاح حسابها باید بگویم که بانک گفت برای شرکتهای فروشنده حساب باز کنیم. من مدارک لازم را گرفتم و بنده با خانم ز تماس گرفتم و کارتکس های امضا شده صاحبان امضا را گرفته و با تائیدیه یکی از شعب بانک ملی کارتکسها را به بانک کیش دادم.

در مورد پرداخت عیدیها هم خود آقای خسروی می گفتند این مبالغ را پرداخت کنید و به این کارمندان بدهید و من هم انجام دادم.

س - خ در ادامه دفاعیات خود گفت: منزل یک میلیارد تومانی در کیش برای من نبود و صاحب آن مه آفرید بود و من در آن زندگی می کردم. قاضی گفت: شما برادر زن آقای خسروی هستید؟ متهم گفت: بله و چوبش هم خوردم.

کارپرداز گروه ملی در کیش اظهار داشت: من حقوقم را مستقیم از آقای خسروی می گرفتم و نماینده گروه ملی در کیش بودم.

قاضی از مدیرعامل گروه ملی سوال کرد آیا ایشان کارمند شما بودند؟ وی گفت من ایشان را اصلا ندیده بودم و بعد از دستگیری ها دیدم.

فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و خطاب به متهم گفت: شما چگونه پی بردید تمام این شرکتها برای مه آفرید است؟ متهم گفت من از مه آفرید سوال کردم اسپادانا زیرمجموعه ما هست یا نه؟ وی عصبانی شدند و گفتند: اصلا این شرکت هیئت مدیره جدایی دارد و زیر مجموعه ما نیست.

ریاحی: در حق موکلم ظلم شده است/ وی را آزاد کنید

ریاحی وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: در مورد آقاس س - خ ظلم زیادی دارد صورت می گیرد. وی مظلوم ترین متهم این پرونده است. موکل من کمترین نقش را در گروه داشته و تنها یک پادو بودند و هیچ تعقل مستقلی در کاری که انجام داده نداشته است. اگر مه آفرید متهم ردیف اول است انصاف نیست برادر زن پادواش را تا حد اخلال در نظام اقتصادی بالا ببرید.

وکیل برادر زن متهم ردیف اول اظهار داشت: 200 هزار تومان عیدی به آبدارچی و کارمند ماشین نویس بانک دیگه رشوه نیست. این مرسوم است. آقاجان شب عید عیدی می دهند اگر این غیر از اسفند ماه بوده بله حرف شما درست است. وقتی مه آفرید می گوید همه چیز به دستور من بوده و من می گفتم به هر مسئولی در بانک و کارمندان بانک چقدر عیدی بدهید دیگر موکلم چه تقصیری دارد. آقای قاضی موکلم را مراعات کنید و فامیل بودنش با مه آفرید نباید دلیل بر جرمش شود. از شما می خواهم با قرار آزادی با وثیقه ایشان موافقت کنید.

نماینده دادستان: وی علم اجمالی به تخلفات داشتند

فراهانی نماینده دادستان دوباره در جایگاه قرار گرفت و گفت: وی هر چند علم تفصیلی نداشته ولی علم اجمالی داشته که کار به چه نحوی دارد انجام می شود. پرداخت رشوه ها و برخی امور هم انجام می دادند. البته ما درخواست اشد مجازات نکردیم. هر چند وقتی شما رشوه های میلیاردی را کار خیر می دانید دیگر این 200 و 300 هزار تومان رشوه نیست!

متهم دوباره در جایگاه قرار گرفت و در آخرین دفاعیات خود گفت: عرض خاصی ندارم. کاره ای نبودم. اسناد را به من می دادند و من فقط اسناد را به بانک می دادم.

ریاحی در ادامه گفت: من بارها درخواست ملاقات کردم ولی پاسخی نگرفتم. موکلم نیاز به مشورت با من داشت. قاضی گفت: باشه اجازه می دهم.

این فساد اخلال در نظام اقتصادی نیست/ 1900 میلیارد تومان پرداخت شده است

وکیل متهم ردیف 26 پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: بر اساس اظهار نظر بانک مرکزی اولا اینکه اصلا این فساد اخلال در نظام اقتصادی نبوده و دوم اینکه مبلغ سه هزار میلیارد تومان نبوده زیرا 1900 میلیارد تومان آن پرداخت شده است. آقای نماینده دادستان شما نمی توانید بگوئید اخلال در نظام اقتصادی رخ داده چون شما مرجع نیستید.

من با این دولت مخالفم/ نماینده دادستان با دولت مشکل دارد

این آقای نماینده دادستان انگار با دولت مشکل دارد. بنده خودم تا فرق سرم با دولت مشکل داشته و به این دولت هم رای ندادم. من وکیل اصلاح طلبان بودم و الان خوشحالم وکیل این آقایان هستم. شما چرا اینقدر فاز قضیه را بالا بردید که اینها مفسد فی الارض هستند و باید اعدام شوند و تصمیم ها گرفته شده است.

کانادا مورچه هم به شما نمی دهد/ خاوری دارد عشق و حال می کند

به من می گویند برای چی دفاع می کنید. تصمیم گرفته شده است. یک مدیر عامل بانک دارد در جزایر قناری عشق و حال می کند و دیگری هم برای خودش مصاحبه می کند. قاضی گفت: خاوری کانادا نیست. وکیل گفت: اشتباه به شما گفتند: کانادا هست و مطمئن باشید چون می خواهید اعدامش کنید کاندا یک مورچه هم به شما نمی دهد.

وکیل گفت: اتفاق افتاده ولی به اندازه خودش بررسی کنید.

ریاحی گفت: 1800 میلیارد تومان ، مطمئن باشید کمر اقتصاد کشور را نمی شکند پس شما نگوئید اخلال شده است. من با عنوان افساد و اخلال در نظام اقتصادی صد در صد مخالفم.

در ادامه دادگاه قاضی در پاسخ به ریاحی در مورد یکی از متهمان که مشکلی داشت گفت: "م م" از متهمان این پرونده بر اثر سکته فوت کرد.