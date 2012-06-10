کمبود 90 کلاس برای اجرای طرح 3-3-6 در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضائی صبح یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: به منظور ایجاد این کلاس‌ها هفت میلیارد ریال اعتبار توسط استانداری بوشهر اختصاص یافته که امیدواریم تا قبل از مهرماه این کلاس‌ها توسط اداره‌کل نوسازی مدارس آماده شود.

وی اضافه کرد: برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز از تعداد 130نفر از فارغ‌التحصیلان دوره تربیت معلم، ورود 102مربی در سه مقطع تحصیلی از دیگر استان‌ها، 34 نفر از مربیان پیش دبستانی با سابقه بیش از 13سال و 17نفر از معلمان دوره نهضت استفاده خواهیم کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر توسعه مدارس تیزهوشان و شاهد را یکی از اولویت‌های این سازمان عنوان کرد و بیان داشت: اغلب معلمان پایه ششم ابتدائی از مقطع ابتدائی تامین می‌شوند و با توجه به این موضوع، سال آینده 700 معلم در مقطع راهنمایی مازاد خواهند بود.

وی با تاکید بر لزوم تقویت بنیه دینی و اعتقادی دانش آموزان ادامه داد: از سال آینده در مدارس تیزهوشان یک روحانی در قالب طرح روشنا در این مدارس حاضر خواهد شد و به عنوان مشاور مذهبی فعالیت خواهد کرد.

رضائی افزود: در شرایط کنونی استفاده از روش‌های سنتی آموزشی تاثیر زیادی نخواهد داشت و لزوم استفاده از شیوه‌های نوین اموزشی ایجاب می‌کند که به سمت استفاده از فناوری‌های نوین اموزشی پیش رویم و معلمان نیز باید با شیوه‌های جدید اموزشی به خوبی اشنا شوند.

وی تصریح کرد: با توجه به حجم وسیع تبلیغات ضد فرهنگی باید فرهنگ عفاف و حجاب را در جامعه گسترش دهیم. با زور و فشار امکان نهادینه کردن فرهنگ دینی وجود ندارد و باید با انجام کارهای فرهنگی مناسب از انحراف دانش‌‌آموزان پیشگیری کنیم.

790مدرسه چندپایه در روستاهای استان بوشهر برای طرح 6-3-3



مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر از تحصیل 14 هزار و 109 دانش آموز پایه ششم ابتدایی در استان بوشهر برای سال تحصیلی آینده خبر داد و گفت: 790 مدرسه چند پایه نیز در روستاها برای اجرای طرح 6-3-3 در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: هیچ مشکلی در زمینه محتوایی و آموزش معلمان وجود ندارد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده معلمان در سه ماه تابستان باید دوره‌های ضمن خدمت را طی کنند تا بتوانند عملکرد مناسبی در طرح جدید داشته باشند.

رضائی به وجود 31 مدرسه ابتدائی با جمعیت کمتر از پنج نفر در استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: همچنین 152 مدرسه زیر 20 نفر وجود دارد و از مجموع 359 مدرسه راهنمایی 89 مدرسه زیر نرم 40 نفر جمعیت هستند.

وی با بیان اینکه در این شرایط نیز هیچ مدرسه‌ای تعطیل نخواهد شد، افزود: بر اساس شیوه نامه ساماندهی و به منظور کیفیت‌بخشی از طریق روستا مرکزی، مدارس شبانه‌روزی و ضمیمه برخی از این کلاس‌ها تجمیع می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر اذعان داشت: در حال حاضر همه معلمان پایه ششم ابتدایی انتخاب شده‌اند و ابلاغ نیز گرفته‌اند و بیشترین مشکل کمبود نیرو در شهرستان‌های بوشهر، دشتستان و منطقه عسلویه است.