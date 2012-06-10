زنگ خطر برای سینماهای مازندران به صدا در آمد/ نیاز چهار میلیاردی برای ماندگاری

اسدالله محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعتبار بیش از چهار میلیارد ریالی مورد نیاز برای دو سینمای آمل و بهشهر جهت بازسازی ساختمان قدیمی و تعویض آپارات وسیستمهای گرمایشی و سرمایشی این سینما است.



وی تاکید کرد: اگر حمایت های مسئولان شهرستان در خصوص اعتبار مورد نیاز نباشد و در کمیته برنامه ریزی این دو شهرستان اعتبار مورد نیاز آنان اختصاص داده نشود، تعطیلی این دو سینما از جمله سینما بهمن آمل تردیدی نیست.



مدیرحوزه هنری مازندران یادآورشد: پیگیریهایی که از سوی فرماندار سابق و برگزاری نشستهایی با اعضای شورای اسلامی شهر آمل وحوزه هنری تشکیل شد، متاسفانه تاکنون نتیجه بخش نبوده است.



محمدپور اضافه کرد: جای نگرانی و تاسف خواهد داشت که شهر آمل به عنوان مهد علم و فرهنگ استان، از حمایت های مسئولان شهرستانی در این بخش بی بهره باشد و منتظر تعطیل شدن تنها سینمای این شهر باشند.



وی با بیان اینکه متاسفانه در سه دهه گذشته تاکنون در مازندران 10 سینما بسته شد، ادامه داد: هم اکنون فقط هفت سینما درشهرستانهای مازندران فعال است.



وی اضافه کرد: سینما فرهنگ بهشهر، سینما سپهر ساری، سینما بهمن آمل با دو سالن و سینما انقلاب و ایران تنکابن به عنوان سینماهای فعال مازندران هستند که زیر نظارت حوزه هنری مازندران قرار دارند.



مدیرحوزه هنری مازندران با اشاره به اینکه کار بازسازی سینما سپهر ساری از سال گذشته آغاز شده و اکنون مراحل مقاوم سازی آن در حال انجام است، گفت: برای بازسازی سینما سپهر ساری یک میلیارد ریال از سوی فرمانداری ساری و دو میلیارد ریال از سوی استانداری مازندران تامین اعتبار و تا پایان امسال بهره برداری خواهد شد.



محمدپور با اشاره به اینکه حوزه هنری مازندران از بخش خصوصی برای ساخت سینما حمایت می کند، یادآور شد: متاسفانه در گذشته سینماها توسط بخش خصوصی اداره می شد، اما با توجه به شرایط موجود سینماهای کشور بخش خصوصی راغب به مشارکت نیست.



وی اضافه کرد: البته بخش خصوصی در قائم شهر سالن جدید سینما در دست ساخت دارد.