انگشترسازی مشهد در میراث معنوی ثبت شد/ جلوگیری از واردات نگین

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رجایی خراسانی اظهار کرد: واردات نگین های مصنوعی و انگشترهای وارداتی از جمله مواردی است که می تواند در آینده به ماهیت سنتی و اصالت این انگشتر لطمه وارد آورد.

وی ادامه داد: نگین های وارداتی علاوه بر ارزانی قیمت از مرغوبیت نیز نصیبی نبرده اند و امید است با برنامه های آینده این مشکل مرتفع و همچنان جایگاه فن و هنر انگشتر سازی مشهد با اسلوب و روش تولید سنتی حفظ شود.

انگشتر سوغات سفر زائران مشهد

رجایی خراسانی گفت: در حال حاضر برای نگین هایی از قبیل فیروزه، زمرد، زبرجد، یاقوت، آماتیس، عقیق شنجری و توپاز رکاب انگشتر تهیه می شود که زائران امام هشتم (ع) از آن استقبال کرده و به عنوان سوغات و ره آورد سفر به کار می برند.

وی بیان کرد: انگشتر به دست کردن از زمان های قدیم در میان مسلمانان سنتی پسندیده بوده و احادیث و روایات فراوانی در این باره در کتب دینی وجود دارد که اهمیت این رسم و هنر کهن و جایگاه آن را نشان می دهد.

انگشتر سازی مشهد آمیخته ای از فنون و هنرها

وی تصریح کرد: فن و هنر انگشتر سازی آمیخته ای از فنون و هنرها از جمله طراحی سنتی، گوهر شناسی، میناکاری، فلز کاری، مرصع کاری و هنر قلمزنی است که محصول نهایی آن زیوری انگشتر است.

رجایی بیان داشت: این مهارت در زمره هنرهای دستی و سنتی و در گروه آثار فلزی جای می گیرد که با وجود کارگاههای متعدد انگشتر سازی در مشهد مقدس، پایتخت معنوی ایران زمین، به طور گسترده تولید شده و به زائران داخلی و خارجی بویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس عرضه می شود و همچنین توسط تجاری خاص به صورت کالای همراه مسافر خارج از مرزهای کشور نیز صادر می شود.

بازار رضای مشهد مرکز عمده انگشترسازی

وی یاد آور شد: علیرغم گسترده بودن کارگاههای تولید انگشتر در سطح شهر مشهد که تعداد آنها به 200 کارگاه می رسد و مرکز عمده آن دربازار رضای فعلی قرار دارد، پیش از این انگشتر سازها پیرامون حرم مطهر در سرای شالچی، سرای ناصریه، سرای وزیر نظام، سرای ملائکه و سرای معاون الصنایع مستقر بودند.